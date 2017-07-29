Hedef 65 maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, 1-0 geriye düştükleri Sturm Graz maçından 2-1 galip ayrılıp, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kapısını araladıkları
maç sonrası alınan skorun önemine dikkat çekti. Sturm Graz'ın fiziksel olarak gelmek istedikleri noktada bulunduğunu belirten Kocaman, "Kalite olarak söylemiyorum ama fiziksel olarak bulunmak istediğimiz noktaya ulaşmışlar. Sürekli deneyen ve denemekten hiç sıkılmayan bir takım.
Gerçekten bizim için zorlu bir sınavdı. Hazır olmamamıza rağmen kazanmak çok önemli" dedi.
MAÇTA 117 KİLOMETRE KOŞMUŞUZ
Kocaman,
Ahmethan'ın performansıyla ilgili sorulara, "Gayet iyiydi, çok koştu. Ama bu maçların geri dönüşleri olacak.
Sadece Ahmethan için değil. Bu maçta 117 kilometre koşmuşuz. Bu kadar yüksek temponun zaman zaman getirdiği düşüşler, sakatlıklar olacak.
Bu sezon 65 maç oynamayı planlayan bir takımız. Ahmethan dahil herkese ihtiyacımız olacak. Şu an hazır değiliz. Ama olumlu giden şeyleri görmek mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.
TRANSFERDE ÖNCELİK MERKEZ FORVET
Transferle
ilgili yorum yapmaktan kaçınan Kocaman "Önceliğimiz merkez forvet. Bunun için yoğun bir çaba var. Sadece transfer değil, onun dışında neler yapabileceğimiz de önemli.
Bu süreci elimizdeki takımla neler yapabileceğimize dair düşünerek geçiriyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Kısa sürede en iyi seviyeye gelmeliyiz
" ifadelerini kullandı.
65 MAÇLIK YOL
34 Süper Lig
12 Türkiye Kupası
19 UEFA Avrupa Ligi
İSTANBUL FORMALİTE AVUSTURYA BASINI, UMUTSUZ
Fenerbahçe'nin 2-1'lik gaibiyeti sonrası Avusturya basını, Sturm Graz'ın İstanbul'da oynanacak rövanş maçında tur atlamasının zor olduğunu yazdı. Teknik direktör Franco Foda'nın maç sonrası "2. maçtan ümitliyiz" demesine rağmen gazeteler Strum Graz'ın rövanşta fazla şansının olmadığı fikrinde birleşti. Gazetelerde, "Evinde kaybederek tur umutlarını yitiren Sturm Graz, İstanbul'da formalite maçına çıkacak", "Maresic'in kendi kalesine attığı golün ardından Fenerbahçe karşısında tutunamadık. Roman Neustadter'in kafa golü skoru belirlerken, Sturm Graz'ın da tur için şansını zora soktu" yorumları yapıldı.