Stoper şart

Beşiktaş, İspanya'daki hazırlık maçında Las Palmas'a 4-1 yenilirken defansın büyük hatalar yapması, üzerine de Atınç Nukan
'ın uzun süreli sakatlığının eklenmesi yönetimin hesaplarını bozdu. Teknik Direktör Şenol Güneş
'in, Başkan Fikret Orman
'la yaptığı görüşmede, "Üç kulvarda birden mücadele edeceğiz. Risk alma lüksümüz yok. 4 tane iyi ve hazır stopere ihtiyacım var"
dediği öğrenildi. Transferde forvet ve kanat bölgelerine yoğunlaşan siyahbeyazlıların, bu görüşme sonrası stoperi de öncelikli mevkilere eklediği belirtildi.
KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR
Pepe'nin
gelişi sonrası savunduğu "İyi ve uygun bir stoper olursa alırız, olmazsa mevcut isimlerle yolumuza devam ederiz"
görüşünü terk eden Beşiktaş'ın daha önce temasta bulunduğu Milan'lı Gustavo Gomez ve Inter'li Joao Miranda için girişimlere hız verme kararı aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, bu iki isimden birisini kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. 24 yaşındaki Gomez,
geçen sezon 19 maçta Milan formasını giyerken, 32 yaşındaki Miranda
ise Inter'le 32 karşılaşmaya çıktı.
METİN TEKİN - BİR GÖRÜŞ -
Atınç Nukan'ın sakatlığı Beşiktaş'ı nasıl etkiler?
Bir takviye yeterli olur
Çok üzücü bir olay Atınç Nukan'ın sakatlığı… Umuyorum ki, kısa sürede sağlığına kavuşur ve onu tekrar sahalarda görürüz. Atınç, kadroda teknik direktör Şenol Güneş'in banko oyuncusu değil, bir alternatif oyuncusuydu. Ama her ne olursa olsun Marcelo'nun takımdan gidişinin üzerine bu sakatlığın eklemesi, bir stoper transferini artık şart ve acil hale getirdi. Tek bir stoper takviyesi bana göre yeterli olacaktır. Çünkü Şenol hocanın geçen sene şampiyon olurken kullandığı bir stoperi vardı: Dusko Tosic… Sağlam ve teknik bir stoper takviyesinin önümüzdeki günlerde yapılacağına inanıyorum.