Taht oyunları

1) TOPSAKAL AÇIKLADI: CEVAP PAZARTESİ
Galatasaray
Genel Sekreteri Can Topsakal'ın önceki gün Mircea Lucescu
ile yaptığı görüşme, sarı-kırmızılı camiayı ikiye böldü ve Lucescu'nun adının geçmesi bile sarı-kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı. Dün yurt dışı kampı için Avusturya'nın yolunu tutan Galatasaray'ı sportif direktör Cenk Ergün yalnız bırakmadı ve kafile başkanlığı yaptı.
Ergün, Tudor'un yalnız kaldığını düşünenlere mesaj yolladı.
2) 'HOCA GELİYOR MU?'
Genel Sekreter Can Topsakal futbol direktörlüğü teklifi için Lucescu ile görüşmeye gitse de Galatasaray'da gündem Fatih Terim
... Milli Takım'dan ayrılan Terim'in ismi sarı-kırmızılı camiada yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Öyle ki kulüpte çalışan profesyoneller ve Florya personeli kiminle konuşsa ağızlardan İmparator'la ilgili şu soru çıkıyor: "Hoca geliyor mu?" Yönetim içinde ise Başkan'a en yakın olan isimler ikinci başkan Cengiz Özyalçın ve başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin'in Fatih Terim'e sıcak baktığı ifade ediliyor. Can Topsakal'ın Mircea Lucescu ile görüşmesine izin verse de Dursun Özbek'in gönlünde de Fatih Terim yatıyor. Özbek'e göre; Tudor'un üstüne Lucescu'yu atamak Florya'ya çözüm değil karmaşa getirir. Tudor şu an görevinin başında olsa da Galatasaray'da her yol Fatih Terim'e çıkıyor.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN: TERİM EFSANE AMA...
Fatih Terim, Galatasaray'da bir yıldıza sahip bir teknik direktör... Üstelik Galatasaraylı ve kulübün kongre ile divan üyesi... Galatasaray camiası ve taraftarına, "Takımın başında kimi görmek istersiniz" diye sorsanız, cevapları kesinlikle Fatih Terim olur. Ancak Terim'in yaşadığı krizler ve tartışmalar sonrasında ciddi bir yıpranma yaşadığını düşünüyorum. Üstelik medyada kendisine yönelik ağır eleştiriler yapan bir grup var. Bu ortamda Terim, Galatasaray'a gelirse yeterince konsantre olamaz ve fayda sağlayamaz. Tudor'la bu işin yürümeyeceğini, başkan Özbek de biliyor. Ayrıca Özbek, Terim'le de aynı frekansta buluşamaz. Doğru adres bence Lucescu'dur çünkü Rumen hoca yıldızları nasıl yöneteceğini iyi bilir. Asla onlarla kavga etmez. Üstelik bir oyun sistemi vardır ve maç öncesinde oyuncularına rakiplerin analizini dört dörtlük yapar. Galatasaray yönetimi, Lucescu'dan 'üst akıl' olarak bahsetse de tecrübeli hoca asla kulübe dışında bir görevi kabul etmez. Yani Lucescu üst akıl olsun, Tudor çalışsın fikri asla olmaz.