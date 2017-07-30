Ben Arfa için top PSG’de!

BUGÜN NELER OLDU

Genel Sekreteri Mahmut Uslu, sarı-lacivertli futbol takımının transfer gündemiyle ilgili A'dan Z'ye açıklamalarda bulundu. İşte Uslu'nun yorumları:Lucas Lima yılbaşına kadar kulübüne bağlı. Basın aynı mevkiye iki oyuncu yazıyor, sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın PSG'den 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne ,diyor.dediğim zaman tepki gördüm ama ben orada,demek istedim.Emre Mor, Borussia Dortmund'un hazırlık maçlarında oynuyor, gol atıyor. Bırakmazlar hernalde. Oralardan oyuncu almak kolay değil. Adamlar 10 milyon Euro vermiş. Ajax'a falan kiralıyorlar genelde. Eljif Elmas da çok önemli bir oyuncu. FIFA bir ayda karar verirse oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok önemli kulübü oyuncuyu istiyor.Kjaer'le ilgili şu an kesinleşmiş bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Net bir şey yok. Sow da gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü kulübü bırakmıyor. Van Persie'yle ilgili transfer haberleri yalan. Van Persie'nin sakatlığı dizinden. Adale değil. Bu hafta döner.diyor hocaları (Feyenoord) ama ben de çok şey istiyorum. Yıllık maaşı ve bonservisini ödeyebileceklerse bizim için sorun yok.Şekip Mosturoğlu da, alacakları için FIFA'ya başvuran Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel için şunları kaydetti: "Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor."