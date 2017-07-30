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Son gözde Paletta

Giriş Tarihi: 30.7.2017
Son gözde Paletta

Stoper arayışlarına hız veren , ’ın 31 yaşındaki tecrübeli oyuncusunu da listesine dahil etti. İtalyan kulübüne kiralama teklifiyle gitmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, yılda 1 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuyu da 2 milyon Euro'nun biraz üstünde bir rakama ikna etmeyi planlıyor

Stoper arayışlarını sürdüren 'ta gündeme gelen son isim oldu. İtalyan devi Milan'ın tecrübeli savunma oyuncusunu kiralamak isteyen siyah-beyazlıların, teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki Paletta'nın yılda 1 milyon Euro gibi düşük bir rakam kazanmasını koz olarak kullanmayı planlayan yönetimin, oyuncuya 2 milyon Euro'nun biraz üstünde bir öneri yapacağı gelen bilgiler arasında.



5 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Gabriel Paletta, geçen sezon formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistle oynadı. Agresif futboluyla bilinen tecrübeli oyuncu sezonu 6 sarı, 5 de kırmızı kartla tamamladı.
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Son gözde Paletta
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