Sosa’ya 5 milyon €

Trabzonspor'da uzun süren transfer harekatının sonuna gelinirken teknik direktör Ersun Yanal hazırlık maçlarındaki performansa bakarak 10 numara mevkiine takviye istedi. Daha önce görüşülen Junuzovic'in tüm imkanlar zorlanmasına rağmen istenilen aşama kaydedilmeyince ibre Milan'da forma giyen Jose Sosa'ya döndü. Bu futbolcunun transferini bonservisi de içinde olmak koşuluyla toplam 5 milyon Euro'ya bitirmeye çalışacak olan Muharrem Usta, sezon açılışının ardından İtalya'ya gidecek. Bu transfer için Kucka'nın da devreye sokularak fiyatlarının aşağıya çekilmesi planlanıyor. Bu arada menajerler tarafından önerilen Tottenhamlı Sissoko ile ilgili ise Başkan Muharrem Usta'nın "Uygun bir kiralama bedeli olursa sıcak bakarız" dediği öğrenildi.

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YUSUF ERDOĞAN GÖZTEPE'YE

Trabzonspor'da takımla sezon öncesi kampa katılmasına rağmen takımdan ayrılması beklenilen Yusuf Erdoğan'a ligin yeni takımlarından Göztepe talip oldu. Bordo-Mavili yönetim ise Yusuf için uygun bir bonservis bedeli almadan futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.

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ALAVES MAÇI A2'DE

Trabzonspor, kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Alaves ile 2 Ağustos Çarşamba günü dostluk maçı yapacak. Saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda başlayacak kutlama programında konser, halk oyunu, havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra özel sürprizler olacağı bildirildi. Maç ise 21:45'te başlayacak ve A2'den naklen yayınlanacak.