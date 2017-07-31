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'tan 'e üç alternatifli çözüm

Giriş Tarihi: 31.7.2017 18:20 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 18:31
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e üç alternatifli çözüm

, TFF'nin 'e teknik direktörlüğü için yaptığı teklifi geri çevirdi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in sabah saatlerinde Teknik Direktörü 'le bir araya gelip Teknik Direktörlüğü teklif etmesinin yankıları sürüyor. İsminin yazılmamasını istemeyen üst düzey bir Beşiktaşlı yönetici, üç çözüm yolu ortaya sürdü.

1-En hayırlısı elbette Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalmasıdır.
2-Hiç arzu etmeyiz ama anlaşırsa tamamen Milli Takımı çalıştırmalı.
3-Bir başka formül ise, hem Beşiktaş, hem Milli Takım hocası olmasıdırki, bu iki tarafada büyük zarar verir. Hangi tarafa konsantre olur, tarafları çok yıpratacak bir durumdur.

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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e üç alternatifli çözüm
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