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Gignac’ı işaret etti

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017
Gignac’ı işaret etti

’ten, Beşiktaş yönetimine: Aboubakar’a ‘Hayır’ demem ancak tercihim pivot santrfor. Tecrübeli çalıştırıcı, verdiği raporda kaleye sırtı dönük oynayabilen, top hakimiyeti yüksek, son vuruşları iyi bir golcü tasviri yaptı. Adaylar arasında bu özelliklere uyan tek isim Fransız yıldız

Beşiktaş Teknik Direktörü , yönetime sunduğu raporda edilecek golcü konusunda kıstaslarını bildirdi. Tecrübeli hocanın, raporunda, "Aboubakar olursa 'Hayır' demem. Ancak tercih etme şansımız olursa, önceliği aynı kalitede, sırtı kaleye dönük oynayabilen, top hakimiyeti yüksek, son vuruşlarda iyi bir santrforu tercih ederim. Demba Ba sakat olmasa işimizi görebilirdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında bu özellik sadece Gignac'ta var. Ancak Fransız yıldızın kulübü kiralamaya yanaşmaması ve 8 milyon Euro bonservis bedeli istemesi bu transferi zora sokuyor.


Meksika ekibi Tigres, Gignac'ı yüksek bir bedelle satıp, gelir elde etmeyi planlıyor. Birçok kulübün takibindeki Fransız yıldızın, Amerika'ya transfer olabileceği konuşuluyor.
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Gignac’ı işaret etti
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