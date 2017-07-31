Turkiye’de sadece Fenerbahçe

Fenerbahçe
'nin anlaşmaya vardığı ve kulübü Paris Saint Germain
ile maddi sorunlarını çözmesini beklediği Hatem Ben Arfa
'yla ilgili Galatasaray
'dan gelen açıklama sarılacivertlilerde küçük çaplı bir telaşa yol açtı. Sarı-kırmızılıların Sportif Direktörü Cenk Ergün,
önceki gün yaptığı açıklamada "Ben Arfa ile daha önce görüştük Paris'te kalmak istediğini söyledi. Şimdi ayrılmak istiyormuş, yine talip olacağız"
sözleri F.Bahçe yönetimini harekete geçirdi.
BU HAFTA KRİTİK
Sarı-lacivertli
yetkililer, Ben
Arfa'nın menajerine
durumu
ileterek bilgi
istedi. Fransız
yıldızın menajeri, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacak"
garantisini
verirken, "Şu an Türkiye'den başka kulüple görüşmüyoruz. Sizinle anlaştık. PSG'deki alacak sorununu çözersek imzayı atacağız. Türkiye'de sadece F.Bahçe forması giyeceğiz"
dediği öğrenildi. Ben
Arfa'nın bu hafta kulübü ile olan
sorununu çözmesi bekleniyor.
?PSG'NİN TEKLİFİ: ZARARIMIZA ORTAK OLUN!
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Ben Arfa'nın, PSG
'den 7 milyon Euro alacağı olduğunu ve bunu halletmek için beklediğini duyurmuştu. Fransız kulübünün Fenerbahçe'ye "Bu alacağı birlikte ödeyelim. Biz onu bonservissiz olarak size vereceğiz. Siz bu alacağın yüzde 50'sini Ben Arfa'nın sözleşmesine ekleyin. Böylece biz yükten kurtulalım, siz de istediğiniz transferi gerçekleştirin" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak sarılacivertliler bu teklife şu an için olumlu yanıt vermedi.