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Turkiye’de sadece

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017
Turkiye’de sadece Fenerbahçe

’ın Hatem açıklaması, sarı-lacivertli kulüpte küçük çaplı bir telaşa yol açarken, futbolcu ile menajerinden garanti geldi: "Sizinle anlaştık… 'deki alacak sorunumuzu çözebilirsek imzayı atarız. Türkiye'den başka bir kulüple görüşmemiz söz konusu değil"

'nin anlaşmaya vardığı ve kulübü ile maddi sorunlarını çözmesini beklediği Hatem 'yla ilgili 'dan gelen açıklama sarılacivertlilerde küçük çaplı bir telaşa yol açtı. Sarı-kırmızılıların Sportif Direktörü Cenk Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada "Ben Arfa ile daha önce görüştük Paris'te kalmak istediğini söyledi. Şimdi ayrılmak istiyormuş, yine talip olacağız" sözleri F.Bahçe yönetimini harekete geçirdi.

BU HAFTA KRİTİK
Sarı-lacivertli yetkililer, Ben Arfa'nın menajerine durumu ileterek bilgi istedi. Fransız yıldızın menajeri, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacak" garantisini verirken, "Şu an Türkiye'den başka kulüple görüşmüyoruz. Sizinle anlaştık. PSG'deki alacak sorununu çözersek imzayı atacağız. Türkiye'de sadece F.Bahçe forması giyeceğiz" dediği öğrenildi. Ben Arfa'nın bu hafta kulübü ile olan sorununu çözmesi bekleniyor.

?PSG'NİN TEKLİFİ: ZARARIMIZA ORTAK OLUN!
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Ben Arfa'nın, 'den 7 milyon Euro alacağı olduğunu ve bunu halletmek için beklediğini duyurmuştu. Fransız kulübünün Fenerbahçe'ye "Bu alacağı birlikte ödeyelim. Biz onu bonservissiz olarak size vereceğiz. Siz bu alacağın yüzde 50'sini Ben Arfa'nın sözleşmesine ekleyin. Böylece biz yükten kurtulalım, siz de istediğiniz transferi gerçekleştirin" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak sarılacivertliler bu teklife şu an için olumlu yanıt vermedi.
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Turkiye’de sadece Fenerbahçe
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