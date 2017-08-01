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- maçının hakemi belli oldu

Giriş Tarihi: 1.8.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 17:35
Beşiktaş - Atiker Konyaspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

ile 'un karşı karşıya gelecek Turkcell maçını Fırat Aydınus yönetecek.

2016-2017 Süper Lig şampiyonu ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell 2017'yi Fırat Aydınus yönetecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

6 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak olan Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Beşiktaş - Atiker Konyaspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
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