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Çin'den 'a müjdesi

Giriş Tarihi: 1.8.2017 17:46 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 18:40
Çin'den Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi

'ın 'a i konusunda Çin kulübü 'dan açıklama geldi.

Çin Süper Lig takımlarından 'ın menajeri Ming Li, milli futbolcu 'ın inde 'a zorluk çıkarmayacaklarını söyledi.

32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferiyle ilgili antrenman sonrası Çin basınına konuşan Li, bordo-mavili ekipten transfer teklifi aldıklarını belirterek, "Hemen geri çevirdik. Sonrasında Burak Yılmaz ile defalarca görüştük. Kulüp başkanımız da kendisiyle bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın da takımdan ayrılmak istemediğini kaydeden Li, "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp olarak Burak Yılmaz'ın geçirdiği zor süreci anladıklarını aktaran Li, "Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Durumu iki gün içerisinde netleşecek. Teknik ekip de her türlü ihtimale karşı hazır durumda." açıklamasını yaptı.

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Çin'den Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi
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