Gomez sesleri

Simon Kjaer'in Sevilla'ya imza atmaya gittiği gün Fenerbahçe
için stopere
çok önemli bir isim önerildi.
Menajerler, geçtiğimiz sezon Milan forması giyen Gustavo Gomez'i
sarı-lacivertli kulübe teklif
etti. Milan'ın satış için 8.5 milyon Euro istediği
Paraguaylı stoperde
Fenerbahçe kiralık opsiyonunu daha
ön planda tutuyor. Fenerbahçe
satın almaya yanaşmıyor, Milan
da "Belki bonservisini almak isteyen bir kulüp çıkar"
diyerek beklemeyi tercih
ediyor. Ancak Paraguaylı'nın ligler başlayana kadar takımdan kesin olarak ayrılacağı
ve Fenerbahçe'ye kiralık gitmeye
sıcak baktığı kaydedildi.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Gustavo Gomez
geçtiğimiz sezon
8.5 milyon Euro bedelle Lanus'tan Milan'a
geçti. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, geçen
yıl sadece 11 kez ilk 11'de şans bulabildi.
Gomez'in oynayacağı bir takıma gitme
konusunda kesin kararlı olduğu, 2018 Dünya Kupası'nda Paraguay forması giyebilmek için sürekli oynayabileceği bir takıma geçmeyi arzuladığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEMİŞTİ
Gustavo Gomez'e Beşiktaş geçen sezon talip olmuş ancak Milan bu oyuncuya 8.5 milyon Euro verince transfer gerçekleşmemişti. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç stoper için siyah-beyazlılar bu sezon yeniden devreye girmiş, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Gomez için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmasına rağmen Milan'dan "Hayır" cevabı almıştı.
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Paraguaylı Gustavo Raul Gomez Portillo geçen sezon biri İtalyan Kupası, 18'i Serie A maçı olmak üzere 19 kez Milan'la sahaya çıktı. 1177 dakika oynayıp, 5 sarı kart gördü.
PEREZ'DE SATIŞ SIKINTISI
Fenerbahçe Lucas Perez'e ikinci bir teklif yapıp, oyuncuyla el sıkışmaya yaklaşırken, kulübü Arsenal'in oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Oyuncunun menajeri Rodrigo Fernandez, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'yle temastayız. Ancak Arsene Wenger kiralamak istemiyor. Perez'in bonservis bedeli 15 milyon Euro. 3 yıl daha sözleşmemiz var. Arsenal ne derse o olur"
diye konuştu.
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Sturm Graz maçı öncesi açıklama yapan F.Bahçe Kulübü, satılan kombine sayısının 17 bini geçtiğini söyledi. Maç için satılan bilet sayısı ise 11 bin 500.