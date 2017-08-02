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Negredo ’a doğru

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 23:05 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 02:08
Negredo Beşiktaş’a doğru

’ın bir süredir gündeminde olan İspanyol futblocu için yönetici ’in bu gece ’ya gideceği iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'ta forvet arayışları sürüyor. Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem bir süredir Valencia'da forma giyen oyuncu . Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi 'in bu gece Negredo transferini bitirmek için 'ya gideceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Negredo'nun siyah-beyazlı renklere bonservis bedeliyle de bağlanabileceği kaydedildi.

Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough'da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.

İSPANYA BASINI "NEGREDO BEŞİKTAŞ'TA"
İspanya'nın tanınmış spor gazetelerinden Marca, yıldız isim Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Gazete resmi duyurunun bu gece yada yarın açıklanacağını yazdı.

Marca haber kaynağı olarak ise Valencia Direktörü Mateu Alemany'i gösterirken, İspanyol yönetici yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde ilerleme kaydettik. Negredo transferi bugün yada yarın sonuçlanır" dedi.

Gazete İspanyol yıldız için en uygun takımın Beşiktaş olduğunu belirtirken, ekonomik açıdan en iyi teklifin Siyah-Beyazlı kulüpten geldiğini ayrıca Finansal Fair-Play kuralları kapsamında hareket etmek zorunda olan Valencia'nın, maaş bütçesinde yer açmak adına Negredo'yu bir başka bir takıma yollamak istediğini belirtti.

Beşiktaş'ı temsilen İspanya'da bulunan Ahmet Bulut, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve Mateu Alemany ile görüşme gerçekleştirmişti.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?
Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez
Doğum tarihi: 20 Ağu 1985
Doğum yeri: Madrid Ispanya
Yaş: 31
Boy: 1,86 m
Mevki: Forvet
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)
Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough

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Negredo Beşiktaş’a doğru
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