Negredo Beşiktaş’a doğru

NEGREDO

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş 'ta forvet arayışları sürüyor. Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem bir süredir Valencia'da forma giyen oyuncu Alvaro Negredo . Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner 'in bu gece Negredo transferini bitirmek için İspanya 'ya gideceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Negredo'nun siyah-beyazlı renklere bonservis bedeliyle de bağlanabileceği kaydedildi.Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough'da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.İspanya'nın tanınmış spor gazetelerinden Marca, yıldız isim Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Gazete resmi duyurunun bu gece yada yarın açıklanacağını yazdı.

Marca haber kaynağı olarak ise Valencia Direktörü Mateu Alemany'i gösterirken, İspanyol yönetici yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde ilerleme kaydettik. Negredo transferi bugün yada yarın sonuçlanır" dedi.



Gazete İspanyol yıldız için en uygun takımın Beşiktaş olduğunu belirtirken, ekonomik açıdan en iyi teklifin Siyah-Beyazlı kulüpten geldiğini ayrıca Finansal Fair-Play kuralları kapsamında hareket etmek zorunda olan Valencia'nın, maaş bütçesinde yer açmak adına Negredo'yu bir başka bir takıma yollamak istediğini belirtti.



Beşiktaş'ı temsilen İspanya'da bulunan Ahmet Bulut, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve Mateu Alemany ile görüşme gerçekleştirmişti.



ALVARO NEGREDO KİMDİR?

Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez

Doğum tarihi: 20 Ağu 1985

Doğum yeri: Madrid Ispanya

Yaş: 31

Boy: 1,86 m

Mevki: Forvet

Ayak: Sol

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)

Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough