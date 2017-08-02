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Son Dakika Haberi: , 'ı resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 2.8.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 14:16
Son Dakika Haberi: Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 'ın iyle ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Burak Yılmaz'ın i için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

Tecrübeli oyuncunun Çin ekibi ile sözleşmesi sabah saatlerinde feshedilmiş ve kulüp için bir veda mesajı yayınlamıştı. Ardından transferi KAP üzerinden açıkladı.

GOL KRALI OLMUŞTU

2009-10 ve 2011-12 sezonları arasında daha önce de Trabzonspor formasını giyinen 32 yaşındaki futbolcu, 2011-12 sezonunda bordo mavili forma ile attığı 32 golle gol krallığı da yaşamıştı. Ayrıca Burak Trabzonspor forması giydiği 2.5 yıllık sürede 90 maçta 58 gol kaydetmişti

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Son Dakika Haberi: Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı
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