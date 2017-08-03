‘Taraftarı cezbedeceğiz’

Fenerbahçe,
bu akşam Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş mücadelesinde Sturm Graz'ı konuk ediyor. Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, düzenlediği basın toplantısında ilk ayağı 2-1 galip kapatarak, küçük bir avantaj yakaladıklarını, yine iyi futbolla turu geçmek istediklerini aktardı. İşte Kocaman'ın rövanşa ilişkin görüşleri:
Neden küçük bir avantaj çünkü oyunun sonlarında neler yapabileceklerini gösterdiler. Graz kompakt bir takım.
Biz halen futbolun tüm gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde değiliz. Ama iyi bir futbolla turlamak istiyoruz.
Kombine satışları iyi gidiyor. Kulübün en büyük dinamiklerinden biri taraftar. Onların beklentilerini karşılamalıyız.
Ben istedikleri, heyecanlandıkları futbolu sergileyeceğimize söz veriyorum. F.Bahçe'nin başında taraftarla buluşacak olmak heyecanımı artırıyor. Umarım bu heyecan sürer.
FENER'E RUS PİYANGOSU
fenerbahçe'ye Kjaer sonrası Neustadter piyangosu vurmak üzere... Spartak Moskova, takibe aldığı Rus stoper için 3 milyon Euro önermiş ancak 'hayır' yanıtı almıştı... Rus basını Spartak Moskova Teknik Direktörü Carrera'nın, Şampiyonlar Ligi için tecrübeli isimler istediğini ve 5 milyon Euro tutarında yeni bir teklif geleceğini duyurdu.
ZORUNLU AF
Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce kadro dışı bırakılan Gregory Van der Wiel affedildi. Hollandalı yıldız, dün Strum Graz maçı öncesi yapılan idmana çıkarak takımla çalışmalara başladı. Advocaat döneminde de devre arası kadro dışı kalan ancak kulüp bulamadığı için takıma dönen tecrübeli oyuncu, sezonun sona ermesi ile yine kadro dışı kalmıştı. Fenerbahçe'nin kestiği disiplin cezalarını, FIFA'ya taşıyan Wiel'in bu nedenle takıma alındığı öne sürülüyor.