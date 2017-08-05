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%472 zam aldı

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017
%472 zam aldı

Bonservisi, bonuslarla birlikte 9 milyon Euro’yu bulan Senegalli futbolcunun maliyeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan sarı-kırmızılı yönetim, takımı tamamen yeniliyor

'ın yeni transferi Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu oldu. Bonservisi bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'yu bulan ve sarı-kırmızılı kulübe 2.750 milyon Euro garanti paraya 4 yıllık imza atan Senegalli oyuncunun Osmanlıspor'daki net ücreti 480 bin Euro'ydu. Ndiaye'ye yüzde 472 zam yaparak renklerine bağlayan Galatasaray, ayrıca puan başına 5 bin Euro daha verecek.


Tudor'un sıcak bir şekilde karşıladığı Ndiaye'yi arkadaşlarına alkışlatması dikkat çekti.

SON PROVA HERTHA BERLİN'LE
Galatasaray'ın ikinci yurt dışı kampı bugün sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Avusturya'daki son rakibi Alman ekibi Hertha Berlin. Kapfenberg'deki Franz Fekete Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve GS TV'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Tudor'un sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Linnes, Selçuk, Donk, Sinan, Belhanda, Rodrgiues ve Gomis 11'ini çıkarması bekleniyor.
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%472 zam aldı
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