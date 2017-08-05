Beni izlese golü atardı

Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalıp adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yazdırdığı maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonunda soyunma odasına indi. Herkesle tek tek sohbet eden Erdoğan, son dakikalarda kaleci ile karşı karşıya golü kaçıran Skrtel'e tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi: "Biraz daha iç yapsaydı, atmıştı. Tabii benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için" derken herkesi güldürdü.







İŞTE KAÇAN O GOL

Karşılaşma 1-1 devam ederken, Strum Graz ataklarını sıklaştırmış ve F.Bahçe kalesini bunaltmıştı. 89. dakikada kişisel gayretleriyle rakiplerinden sıyrılan Skrtel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Slovak futbolcu, vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi







DAHA İYİLEŞMEDİN Mİ MEHMET!

ilk olarak yeni transfer Mehmet Ekici ile karşılaştı ve tepkisi "Mehmet daha iyileşmedin mi?" oldu. Mehmet "İki hafta sonra" yanıtını verdi. Erdoğan ile genç Ahmethan Köse ile arasında şu diyalog yaşandı: "Ahmet kaç yaşındasın?", "20", "Kaç sezondur A takımda oynuyorsun", "2". "Devamı gelir inşallah, başarılar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FENERBAHÇE MAÇINDA

BUGÜN NELER OLDU

Skrtel'e tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ozan Tufan'ı ise şaka yollu eleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,deyince Erdoğan devreye girip,dedi ve Şener'i gösterip,yorumunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcularla sohbetin ardından hakem odasına geçti. İngiliz Robert Madley ve ekibini kutlayan Cumhurbaşkanı, oldukça yapılı bir vücudu olan yardımcı hakem için "Bodyguard" yorumunu yapınca odada kahkahalar havada uçuştu.