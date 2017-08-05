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Beni izlese golü atardı

Giriş Tarihi: 5.8.2017
Beni izlese golü atardı

Erdoğan, Slovak yıldızın kaçırdığı pozisyonu adeta yeniden yaşatırken, “Biraz daha iç yapmış olsa o golü, atmıştı. Tabii benim Büyükşehir’de attığım golü görmediği için” dedi ve herkesi güldürdü

'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalıp adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yazdırdığı maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı , karşılaşma sonunda soyunma odasına indi. Herkesle tek tek sohbet eden Erdoğan, son dakikalarda kaleci ile karşı karşıya golü kaçıran Skrtel'e tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi: "Biraz daha iç yapsaydı, atmıştı. Tabii benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için" derken herkesi güldürdü.



İŞTE KAÇAN O GOL
Karşılaşma 1-1 devam ederken, Strum Graz ataklarını sıklaştırmış ve F.Bahçe kalesini bunaltmıştı. 89. dakikada kişisel gayretleriyle rakiplerinden sıyrılan Skrtel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Slovak futbolcu, vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi



DAHA İYİLEŞMEDİN Mİ MEHMET!
ilk olarak yeni transfer Mehmet Ekici ile karşılaştı ve tepkisi "Mehmet daha iyileşmedin mi?" oldu. Mehmet "İki hafta sonra" yanıtını verdi. Erdoğan ile genç Ahmethan Köse ile arasında şu diyalog yaşandı: "Ahmet kaç yaşındasın?", "20", "Kaç sezondur A takımda oynuyorsun", "2". "Devamı gelir inşallah, başarılar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FENERBAHÇE MAÇINDA

KİLOYU VERECEKSİN OZAN
Skrtel'e tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ozan Tufan'ı ise şaka yollu eleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ozan, Sayın Cumhurbaşkanımız tribünde senin için 'kilosu var' dedi ona göre" deyince Erdoğan devreye girip, "Kiloyu sen vereceksin" dedi ve Şener'i gösterip, "Bak Şener nasıl kiloluydu ne hale gelmiş. Maşallah" yorumunda bulundu.

HAKEMLER İLE SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcularla sohbetin ardından hakem odasına geçti. İngiliz Robert Madley ve ekibini kutlayan Cumhurbaşkanı, oldukça yapılı bir vücudu olan yardımcı hakem için "Bodyguard" yorumunu yapınca odada kahkahalar havada uçuştu.
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Beni izlese golü atardı
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