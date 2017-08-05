Beni izlese golü atardı

Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalıp adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yazdırdığı maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonunda soyunma odasına indi. Herkesle tek tek sohbet eden Erdoğan, son dakikalarda kaleci ile karşı karşıya golü kaçıran Skrtel'e tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi: "Biraz daha iç yapsaydı, atmıştı. Tabii benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için" derken herkesi güldürdü.
İŞTE KAÇAN O GOL
Karşılaşma 1-1 devam ederken, Strum Graz ataklarını sıklaştırmış ve F.Bahçe kalesini bunaltmıştı. 89. dakikada kişisel gayretleriyle rakiplerinden sıyrılan Skrtel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Slovak futbolcu, vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi
DAHA İYİLEŞMEDİN Mİ MEHMET!
ilk olarak yeni transfer Mehmet Ekici ile karşılaştı ve tepkisi "Mehmet daha iyileşmedin mi?" oldu. Mehmet "İki hafta sonra" yanıtını verdi. Erdoğan ile genç Ahmethan Köse ile arasında şu diyalog yaşandı: "Ahmet kaç yaşındasın?", "20", "Kaç sezondur A takımda oynuyorsun", "2". "Devamı gelir inşallah, başarılar."
KİLOYU VERECEKSİN OZAN