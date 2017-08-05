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'ta Talisca depremi!

Giriş Tarihi: 5.8.2017
Beşiktaş'ta Talisca depremi!

Portekiz kulübü, kiralama bedelinin vaktinde ödenmediğini öne sürerek, lisans için gerekli belgeleri göndermedi

'ta Süper Kupa Finali öncesi Talisca krizi patlak verdi. Kartal, lisansını çıkaramadığı için Brezilyalı yıldızı kupa maçında oynatamayacak. Benfica'yla geçen yıl bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya yapan siyah-beyazlıların, Benfica'ya bu sezon başı 2 milyon Euro ödemesi gerekiyordu. Ama Benfica, vaktinde ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Talisca'nın lisansı için gerekli olan evrakları göndermedi. Portekiz ekibi oyuncuyu geri çağırdı. Kartal, gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak. Talisca ise, "Ne kadar büyük olursa olsun üstesinden gelinmeyecek engel yoktur" paylaşımında bulundu.

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Beşiktaş'ta Talisca depremi!
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