Beşiktaş-Atiker Konyaspor | CANLI

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

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Beşiktaş 0-1 Atiker Konyaspor (Traore 33')



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Türk futbolunun kalbi bugün Samsun'da atıyor... 2016-2017 sezonunu kupayla tamamlayan iki takım Beşiktaş (Süper Lig şampiyonu) ile Atiker Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu), Turkcell Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Babel'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza yayından şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Fofana'nın sağ tarafa ortasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Traore'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Tolgay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına girer girmez çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top üstten kornere çıktı.

Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk

Yedekler: Tolga, Caner, Mitrovic, Necip, Mustafa, Orkan, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic

Yedekler: A.Aziz, Selim, Jonsson, Amir, Vedat, Musa, Imoh.

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Geçen ay hizmete giren ve ilk kez Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başladı. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda görkemli açılış!



LUCESCU SAMSUN'DA

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Lucescu, göreve hızlı başladı. Rumen teknik adam, bugün Süper Kupa'yı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izliyor. Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin de ona eşlik ediyor







İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş, Süper Kupa'da 5'inci, Konya ise ilk kez mücadele ediyor. 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 defa yer almasına rağmen mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaş, bugün kazanırsa 10 yıl sonra bu kupayı kaldıracak.





Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda tribün değiştiren bir Beşiktaş taraftarı

?LENS MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Samsun'a getirilmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi olduğu için ameliyat olan Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'ı kadroya almadı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, Hollanda'dan özel bir uçakla maçı takip etmek için direk Samsun'a gelerek tribünde yer aldı.



BEŞİKTAŞ'A AYRILAN BİLETLER 1 SAATTE BİTTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını Atiker Konyaspor mücadelesinde yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, 33 bin 919 seyirci kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kendilerine ayrılan 17 bin 500 kişilik tribünün tamamını doldurdu. İnternet üzerinden satışa çıkarılan biletler 1 saat gibi kısa bir sürede tükendi.

Atiker Konyaspor taraftarlarına ayrılan tribünde ise, yer yer boşluklar olduğu görüldü. Öte yandan karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Samsun'da oynanacak maç için çevre illerden polisler geldi. Stada gelenler yoğun bir aramadan geçirildi. Özel güvenlik ve polis olmak üzere 2 bin 300 güvenlik görevlisi karşılaşmada görev aldı.

ATİKER KONYASPOR İLKLERİ YAŞADI

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk defa Süper Kupa mücadelesi verdi. Yeşil-beyazlılarda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Reşit Akçay, takımının başında ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN AÇIKLAMALARI

Dün düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü de açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş

Şenol Güneş sözlerine yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Sezona, Samsun gibi önemli bir şehirde kupa kazanarak başlamak istediklerini belirten Güneş, "İlk resmi maçımızı yeni bir stadyumda oynayacağız. Lige iyi futbolla başlanmasını diliyorum, bekliyorum. Tüm takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık karşılaşmalarında galip gelemediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti;

"Konyaspor'u ve Mustafa Akçay hocayı iyi biliyorum. Akçay, çok emek verdi. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolu aşk içinde seven, üretken olmak isteyen bir antrenör. Hem ona hem de takımına başarılar diliyorum. Bir oyun anlayışımız var. Aşağı yukarı aynı mahalleye sempatisi olan iki hocayız. Felsefemiz de birbirine benziyor."





Lens, Beşiktaş taraftarlarını böyle selamladı



Mustafa Reşit Akçay

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor." dedi. İki takımında üstün mücadele göstereceğini ve Türkiye'ye iyi futbol borçlu olduklarını vurgulayan Akçay, "Aykut hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır." diye konuştu.

Oyuncu odaklı planlar yapmanın takımlar için noksan bir fikir olduğunu kaybeden Akçay, "Bazı oyuncularımızın ayrılması eksiklik gibi gözükse bile onların yerini rahatça doldurabileceğimize inanıyorum. Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı." ifadelerini kullandı.



