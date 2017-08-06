Hızlı ve Etkili

BÜYÜK YATIRIM YAPILDI
Makedonya futbolunu en yakından takip eden isim olan Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, Fenerbahçe
'nin rakibi Vardar
'ı SABAH
için analiz etti. Makedon ekibinin dirençli oyununa dikkat çeken Angelovski, "Eğer Fenerbahçe rakibini küçümserse, favori o zaman Vardar olur. Buraya büyük yatırım ve emek vererek geldiler. Daha iyi olmak için mücadele ediyorlar"
diye konuştu.
ÜSKÜP'TE İŞ KOLAY DEĞİL
"Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe takımı, Vardar'ın çok üstünde bir ekip ancak deplasmanda işleri kolay değil. Ateşli bir taraftar grubuna da sahip olan Vardar, tribün desteği ile üstünlüğü eline alır. Bununla beraber iç sahada çok iyi işler yaptıklarını biliyoruz. Daha konsantreler ve eleme turunda burada Kopenhag ve Malmö'yü geçmeleri onlara ayrı bir özgüven verdi.
Kontratak futbolunu seviyorlar ve seyircileri önünde kazanmaya alışıklar."
SÜRATLİ FUTBOL PEŞİNDELER
"Takımın
oyun mantalitesi hızlı futbol üzerine kurulu. Mevcut kadroda hızlı oyuncuları fazla.. Fenerbahçe ile oynayacakları özellikle iç saha maçında sürati ön plana çıkarırlar ve risk almadan oynamak için ellerinden geleni yaparlar. En yetenekli isimleri Velkavski Aleksovski ve Nikolov... Sağ bekleri Hambardzumyan da favori oyuncularımdan. Başarılı olmalarının en önemli sebebi, hepsinin 90 dakika oyunu bırakmamaları."
TARAFTARI EN BÜYÜK KOZLARI
Makedon teknik adam Igor Angelovski, "Onları küçümseyen, ciddiye almayan herkesi rahatlıkla geçerler. Üsküp'teki ateşli taraftarları da rakipleri karşısında Vardar takımının en önemli avantajı" dedi.
Vardar'da 4'üncü sezonunu geçiren Hambardzumyan, 76 maçta görev yaparken, 13 gol atmayı başardı.