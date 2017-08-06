Samsun’da süper gece

Türk futbolunun kalbi bugün Samsun
'da atacak... 2016-2017 sezonunu kupayla tamamlayan iki takım Beşiktaş
(Süper Lig şampiyonu) ile Atiker
Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası
şampiyonu), Turkcell Süper Kupa
için kozlarını paylaşacaklar. Büyük heyecana sahne olacak bu dev finali kazanan ekip, gelecek hafta başlayacak lige de moralli girmiş olacak. Geçen ay hizmete giren ve ilk kez Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
KAAN TERZİOĞLU: ONUR DUYUYORUZ
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş
ve A.Konyaspor'a başarılar diledi. Turkcell olarak Türk futboluna her zaman destek verdiklerini belirten Terzioğlu, "Adımızı vermekten onur duyduğumuz Turkcell Süper Kupa da verdiğimiz desteklerin en özellerinden biri. Samsun'da mücadele edecek her iki takımımıza da başarılar diliyoruz
" diye konuştu.
LUCESCU SAMSUN'DA
A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Lucescu, göreve hızlı başladı. Rumen teknik adam, bugün Süper Kupa'yı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izleyecek. Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin de ona eşlik edecek.
İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN
Beşiktaş, Süper Kupa'da 5'inci, Konya ise ilk kez mücadele edecek. 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 defa yer almasına rağmen mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaş, bugün kazanırsa 10 yıl sonra bu kupayı kaldıracak.
KADROLARDA 14 YENİ İSİM
Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş kadrosuna 3 yeni isim dahil ederken, Konyaspor ise 11 transfer gerçekleşirdi. Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi kadrosunu Negredo, Orkan ve Pepe ile güçlendirdi. Konyaspor ise bir kaleci, iki forvet, dört defans, dört de orta saha oyuncusunu kadrosuna katarken, en dikkat çeken transferi Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun oldu.