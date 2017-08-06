Süper Kupa sahibini buluyor

Türk futbolunun kalbi bugün Samsun'da atıyork... 2016-2017 sezonunu kupayla tamamlayan iki takım Beşiktaş (Süper Lig şampiyonu) ile Atiker Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu), Turkcell Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor



Büyük heyecana sahne olacak bu dev finali kazanan ekip, gelecek hafta başlayacak lige de moralli girmiş olacak. Geçen ay hizmete giren ve ilk kez Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

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