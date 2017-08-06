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Süper Kupa sahibini buluyor

Giriş Tarihi: 6.8.2017 18:46 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 18:59
Süper Kupa sahibini buluyor

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu ile 'nın sahibi , sezonun ilk kupası için Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı ATV ve sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz

Türk futbolunun kalbi bugün 'da atıyork... 2016-2017 sezonunu kupayla tamamlayan iki takım (Süper Lig şampiyonu) ile (Ziraat şampiyonu), Turkcell Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor

Büyük heyecana sahne olacak bu dev finali kazanan ekip, gelecek hafta başlayacak lige de moralli girmiş olacak. Geçen ay hizmete giren ve ilk kez Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek.

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Süper Kupa sahibini buluyor
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