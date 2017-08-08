Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptıkları sponsorluk anlaşması sırasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Arda Turan'ın transferi için çalışma yürüttüklerini söyledi. İşte Özbek'in o sözleri:

"Arda Turan, çok iyi bir Galatasaraylıdır. Elbette ki Arda'nın hizmet vereceği en iyi yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada sonlandırması en büyük arzumuzdur. Bu yönde bir çalışmamız var."

FATİH TERİM GELECEK Mİ?

Tudor bizim antrenörümüz, başarıya ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Biz yönetim olarak hocamızı destekliyoruz. Bizim çalışmalarımız hiçbir zaman hoca arayışı değildir. Biz önümüzdeki 5 yılın planlamasını yapıyoruz. Tudor'dan ve bizi başarıya ulaştıracağından hiçbir şüphemiz yok.

'DOĞRU BULMUYORUM'

Tudor'la 1 yıllık planlamamız var. Yeni bir tesise taşınacağız. Taşınırken bize bir önderlik yapacak, 5 yıllık süreci planlayacak kişilere ihtiyacımız var. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Galatasaray futbol takımının başında bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum.