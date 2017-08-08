Sol bek Juve’den

Avusturya
kampını tamamlayan Galatasaray
, lige hazır bir görüntü sergilemedi. Yönetim ile bir toplantı yapan teknik direktör İgor Tudor, sol bek için transfer istedi ve Kwadwo Asamoah'ın adını verdi.
Sol bekin yanı sıra orta sahada da oynayabilen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verirken, gözler kulübü Juventus ile yapılacak görüşmelere çevrildi. Juve'nin olumsuz yanıtı halinde ise rota Chelsea'nin Ganalı sol beki Baba Rahman'a dönecek. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Schalke'ye kiralanmış ve 13 lig maçında görev yapmıştı.
Asamoah geçen sezon 18 lig maçında 1 asistle oynadı.