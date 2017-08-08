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Sol bek Juve’den

Giriş Tarihi: 8.8.2017
Sol bek Juve’den

İgor Tudor’un sol bek isteği üzerine temasa geçilen Asamoah, “’a gelirim” dedi. Juve’nin vereceği yanıt bekleniyor

Avusturya kampını tamamlayan , lige hazır bir görüntü sergilemedi. Yönetim ile bir toplantı yapan teknik direktör İgor Tudor, sol bek için transfer istedi ve Kwadwo Asamoah'ın adını verdi. Sol bekin yanı sıra orta sahada da oynayabilen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verirken, gözler kulübü Juventus ile yapılacak görüşmelere çevrildi. Juve'nin olumsuz yanıtı halinde ise rota Chelsea'nin Ganalı sol beki Baba Rahman'a dönecek. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Schalke'ye kiralanmış ve 13 lig maçında görev yapmıştı.
Asamoah geçen sezon 18 lig maçında 1 asistle oynadı.
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Sol bek Juve’den
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