Ahmet Bulut'tan Feghouli açıklaması

Dursun Özbek'e ait bir otelde yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, bu randevuyu bir hafta önce ayarladıklarını dile getirdi.

FEGHOULİ İN SİNAN GÜMÜŞ OUT

Görüşmelerinin Arda Turan'ın transferi konusunda olmadığını belirten Ahmet Bulut, "Öncelikli konumuz Sofiane Feghouli'ydi. Transferde birkaç pürüz vardı, onları konuştuk. Az bir pürüz kaldı. Arda konusunda bir gelişme yok. Zaten dün başkan Arda ile ilgilendiklerine yönelik bir açıklama yaptı. Arda'nın Barcelona'da 3 sene mukavelesi var. Önceliğimiz Sofiane Feghouli transferi. Feghouli'nin kulübünde kendi problemleri vardı. West Ham United Kulübünde kendi alacakları vardı. Onlar yavaş yavaş çözülüyor. Her şey yolunda giderse Feghouli yarın akşam İstanbul'a gelir diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

WEST HAM’DAN FEGHOULİ MESAJI

Ahmet Bulut, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın lisansı konusunda ise bir sıkıntı olmadığını belirterek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı.