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'ye tekme!

Giriş Tarihi: 9.8.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 09:39
Pepe'ye tekme!

Yayıncı kuruluş A Spor, olaylı maçının yeni görüntülerini yayınladı. Sahaya giren bazı taraftarların ve Adriano’ya saldırdığı ekrana yansıdı.

ile oynanan olaylı maçının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş A Spor, maç bitiminde sahaya giren Konyasporlu taraftarların görüntülerini yayınladı. Bazı Konyasporlu taraftarların sahada birlikte yürüyen ve Adriano'ya saldırı girişimi ekranlara yansırken bir taraftarın uçan tekmesinin Pepe'nin yanından geçtiği görüldü. Bir holiganın da Adriano'yu sert bir şekilde kolundan ittiği görüntülerde yer aldı. Konyaspor taraftarlarının sahaya girerek oluşturduğu karmaşada Portekizli yıldız Quaresma ve kaptan Tolga Zengin'in de tehlike attığı gözlendi. Oyuncuların zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Olay görüntüler ortaya çıktı: Pepe'ye tekme!

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Pepe'ye tekme!
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