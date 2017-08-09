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'e damgası

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 13:16
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

Sarı-lacivertliler, 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

'de 60. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 69 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

UNVANLAR FENERBAHÇE'DE

, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1942 lig maçında 3375 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1942 maçta toplam 3321 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3233 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2329 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

EN ÇOK GALİP GELEN DE FENERBAHÇE

59 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1942 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1113 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 19 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1094 ile ikinci, Beşiktaş ise 1047 ile üçüncü sırada.

EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3433 gol kaydetti. Galatasaray 3390 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3135.

"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN SONRA MKE ANKARAGÜCÜ

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 59 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.

Bu sezon TFF 1. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü'nün ardından ise 2009-2010'da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 48 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.

69 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Lig tarihinde bugüne dek 69 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Sivasspor ve Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Yeni Malatyaspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Malatya ekibi, ligde yer alan 70. takım olacak.

7 TAKIM ARTI AVERAJDA

Süper Lig'de geride kalan 59 sezon sonunda 69 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe artı 1777 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1706, Beşiktaş artı 1513, Trabzonspor artı 831, Medipol Başakşehir artı 46, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.

59 YILLIK PUAN CETVELİ

Ligde, 1959 yılından 2016-2017 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar

K

O

G

B

M

A

Y

P

1.Fenerbahçe

59

1942

1113

510

319

3433

1659

3375

2.Galatasaray

59

1942

1094

498

350

3390

1684

3321

3.Beşiktaş

59

1940

1047

537

356

3135

1622

3233

4.Trabzonspor

43

1432

712

389

331

2189

1358

2329
5. Bursaspor 48 1576 554 451 571 1894 1883 1921
6.Gençlerbirliği 45 1502 505 449 548 1906 1955 1800

7.MKE Ankaragücü

49

1592

506

466

620

1831

2096

1751

8.Altay

41

1326

413

413

500

1415

1608

1372

9.Gaziantepspor

31

1028

366

265

397

1248

1383

1324
10.Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104

11.Samsunspor

30

986

319

254

413

1093

1305

1090

12.Antalyaspor

21

716

228

186

302

855

1027

832

13.İstanbulspor

23

756

237

229

290

855

945

813
14. Kayserispor 21 696 211 195 290 807 965 796
15.Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784

16.Göztepe

25

770

238

248

284

802

899

748

17.Denizlispor

19

654

202

174

278

806

932

736

18.Adanaspor

22

704

202

213

289

771

949

692

19.Boluspor

20

638

192

215

231

637

709

654
20.Konyaspor 16 534 169 142 223 632 789 649
21.Çaykur Rizespor 17 580 183 136 261 639 825 636

22.Sarıyer

13

436

148

135

153

553

551

527
23.Sivasspor 11 380 139 100 141 516 526 517

24.Karşıyaka

16

528

152

141

235

533

752

510

25.Adana Demirspor

17

550

146

157

247

514

773

490
26.Kasımpaşa 13 462 130 136 196 513 675 481
27. Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
28.İstanbul Başakşehir 9 312 127 81 104 435 389 462
29.Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 445 556 438

30.Zonguldakspor

14

454

135

148

171

425

484

424

31.Ankara Demirspor

13

418

116

153

149

447

509

385

32.Sakaryaspor

11

380

114

89

177

452

586

370

33.Vefa

14

422

110

143

169

364

514

363
34.K.Karabükspor 9 302 93 65 144 341 484 344

35.Orduspor

11

352

102

102

148

303

420

322

36.PTT

12

374

93

134

147

340

445

320

37.Diyarbakırspor

11

362

91

84

187

323

554

320
38. Osmanlıspor 8 272 76 78 118 299 400 306

39.İzmirspor

10

326

93

110

123

312

385

296

40.Feriköy

9

292

88

86

118

257

312

262

41.Altınordu

10

322

80

98

144

298

435

258

42.Şekerspor

10

320

73

100

147

309

481

255

43.Beykoz

8

264

72

94

98

262

314

238

44.Hacettepe

9

286

72

83

131

268

397

232

45.Manisaspor

6

204

58

49

97

242

306

223
46.Akhisar Belediyespor 5 170 57 47 66 209 233 218

47.Karagümrük

6

182

53

51

78

207

236

157

48.Vanspor

5

170

38

39

93

165

298

153

49.Giresunspor

6

180

47

57

76

156

209

151

50.Zeytinburnuspor

5

162

36

37

89

159

290

145
51.Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141

52.Elazığspor

4

136

35

31

70

146

246

136

53.Ç.Dardanelspor

3

102

28

25

49

107

154

109

54.Bakırköyspor

3

90

28

21

41

131

135

105

55.Aydınspor

3

90

26

27

37

105

140

105

56.Erzurumspor

3

102

25

23

54

116

205

98

57.Yozgatspor

2

68

19

19

30

101

113

76

58.Akçaabat Sebatspor

2

68

14

19

35

85

131

61
59.Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52

60.Beyoğluspor

2

54

13

17

24

49

72

43

61.Yeşildirek

2

58

13

16

29

51

94

42

62.Gençlerbirliği OFTAŞ

1

34

10

10

14

30

36

40
63.Alanyaspor 1 34 12 4 18 54 65 40

64.Adalet

2

52

10

15

27

38

69

35

65.Petrolofisi

1

34

8

5

21

38

73

29

66.Bucaspor

1

34

6

8

20

37

65

26

67.Siirtspor

1

34

6

6

22

47

81

24

68.Kahramanmaraşspor

1

36

4

11

21

22

71

23

69.Kırıkkalespor

1

30

5

8

17

21

64

18

(Not: Tabloda, ligde o sezon geçerli olan puan sistemi baz alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor isim değişikliğine gittiğinden bu takımlar tabloda İstanbul Başakşehir ve Osmanlıspor olarak gösterilmiştir.)

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