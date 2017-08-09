Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

Süper Lig'de 60. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 69 farklı takım mücadele etti.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.
En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.
UNVANLAR FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 1942 lig maçında 3375 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.
Galatasaray ise 1942 maçta toplam 3321 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3233 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2329 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.
EN ÇOK GALİP GELEN DE FENERBAHÇE
59 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1942 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1113 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 19 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
Galibiyet sayısında Galatasaray 1094 ile ikinci, Beşiktaş ise 1047 ile üçüncü sırada.
EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE
Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.
Sarı-lacivertliler, toplam 3433 gol kaydetti. Galatasaray 3390 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3135.
"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN SONRA MKE ANKARAGÜCÜ
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.
"Üç büyükler", geride kalan 59 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.
Bu sezon TFF 1. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü'nün ardından ise 2009-2010'da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 48 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.
69 TAKIM MÜCADELE ETTİ
Lig tarihinde bugüne dek 69 değişik takım mücadele etti.
En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Sivasspor ve Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Yeni Malatyaspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Malatya ekibi, ligde yer alan 70. takım olacak.
7 TAKIM ARTI AVERAJDA
Süper Lig'de geride kalan 59 sezon sonunda 69 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.
Fenerbahçe artı 1777 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1706, Beşiktaş artı 1513, Trabzonspor artı 831, Medipol Başakşehir artı 46, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.
59 YILLIK PUAN CETVELİ
Ligde, 1959 yılından 2016-2017 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
|
Takımlar
|
K
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1.Fenerbahçe
|
59
|
1942
|
1113
|
510
|
319
|
3433
|
1659
|
3375
|
2.Galatasaray
|
59
|
1942
|
1094
|
498
|
350
|
3390
|
1684
|
3321
|
3.Beşiktaş
|
59
|
1940
|
1047
|
537
|
356
|
3135
|
1622
|
3233
|
4.Trabzonspor
|
43
|
1432
|
712
|
389
|
331
|
2189
|
1358
|
2329
|5. Bursaspor
|48
|1576
|554
|451
|571
|1894
|1883
|1921
|6.Gençlerbirliği
|45
|1502
|505
|449
|548
|1906
|1955
|1800
|
7.MKE Ankaragücü
|
49
|
1592
|
506
|
466
|
620
|
1831
|
2096
|
1751
|
8.Altay
|
41
|
1326
|
413
|
413
|
500
|
1415
|
1608
|
1372
|
9.Gaziantepspor
|
31
|
1028
|
366
|
265
|
397
|
1248
|
1383
|
1324
|10.Eskişehirspor
|30
|978
|334
|312
|332
|1110
|1101
|1104
|
11.Samsunspor
|
30
|
986
|
319
|
254
|
413
|
1093
|
1305
|
1090
|
12.Antalyaspor
|
21
|
716
|
228
|
186
|
302
|
855
|
1027
|
832
|
13.İstanbulspor
|
23
|
756
|
237
|
229
|
290
|
855
|
945
|
813
|14. Kayserispor
|21
|696
|211
|195
|290
|807
|965
|796
|15.Kocaelispor
|20
|674
|225
|184
|265
|858
|934
|784
|
16.Göztepe
|
25
|
770
|
238
|
248
|
284
|
802
|
899
|
748
|
17.Denizlispor
|
19
|
654
|
202
|
174
|
278
|
806
|
932
|
736
|
18.Adanaspor
|
22
|
704
|
202
|
213
|
289
|
771
|
949
|
692
|
19.Boluspor
|
20
|
638
|
192
|
215
|
231
|
637
|
709
|
654
|20.Konyaspor
|16
|534
|169
|142
|223
|632
|789
|649
|21.Çaykur Rizespor
|17
|580
|183
|136
|261
|639
|825
|636
|
22.Sarıyer
|
13
|
436
|
148
|
135
|
153
|
553
|
551
|
527
|23.Sivasspor
|11
|380
|139
|100
|141
|516
|526
|517
|
24.Karşıyaka
|
16
|
528
|
152
|
141
|
235
|
533
|
752
|
510
|
25.Adana Demirspor
|
17
|
550
|
146
|
157
|
247
|
514
|
773
|
490
|26.Kasımpaşa
|13
|462
|130
|136
|196
|513
|675
|481
|27. Malatyaspor
|11
|384
|134
|102
|148
|507
|544
|467
|28.İstanbul Başakşehir
|9
|312
|127
|81
|104
|435
|389
|462
|29.Mersin İdmanyurdu
|15
|472
|136
|134
|202
|445
|556
|438
|
30.Zonguldakspor
|
14
|
454
|
135
|
148
|
171
|
425
|
484
|
424
|
31.Ankara Demirspor
|
13
|
418
|
116
|
153
|
149
|
447
|
509
|
385
|
32.Sakaryaspor
|
11
|
380
|
114
|
89
|
177
|
452
|
586
|
370
|
33.Vefa
|
14
|
422
|
110
|
143
|
169
|
364
|
514
|
363
|34.K.Karabükspor
|9
|302
|93
|65
|144
|341
|484
|344
|
35.Orduspor
|
11
|
352
|
102
|
102
|
148
|
303
|
420
|
322
|
36.PTT
|
12
|
374
|
93
|
134
|
147
|
340
|
445
|
320
|
37.Diyarbakırspor
|
11
|
362
|
91
|
84
|
187
|
323
|
554
|
320
|38. Osmanlıspor
|8
|272
|76
|78
|118
|299
|400
|306
|
39.İzmirspor
|
10
|
326
|
93
|
110
|
123
|
312
|
385
|
296
|
40.Feriköy
|
9
|
292
|
88
|
86
|
118
|
257
|
312
|
262
|
41.Altınordu
|
10
|
322
|
80
|
98
|
144
|
298
|
435
|
258
|
42.Şekerspor
|
10
|
320
|
73
|
100
|
147
|
309
|
481
|
255
|
43.Beykoz
|
8
|
264
|
72
|
94
|
98
|
262
|
314
|
238
|
44.Hacettepe
|
9
|
286
|
72
|
83
|
131
|
268
|
397
|
232
|
45.Manisaspor
|
6
|
204
|
58
|
49
|
97
|
242
|
306
|
223
|46.Akhisar Belediyespor
|5
|170
|57
|47
|66
|209
|233
|218
|
47.Karagümrük
|
6
|
182
|
53
|
51
|
78
|
207
|
236
|
157
|
48.Vanspor
|
5
|
170
|
38
|
39
|
93
|
165
|
298
|
153
|
49.Giresunspor
|
6
|
180
|
47
|
57
|
76
|
156
|
209
|
151
|
50.Zeytinburnuspor
|
5
|
162
|
36
|
37
|
89
|
159
|
290
|
145
|51.Kayseri Erciyesspor
|4
|136
|33
|42
|61
|142
|208
|141
|
52.Elazığspor
|
4
|
136
|
35
|
31
|
70
|
146
|
246
|
136
|
53.Ç.Dardanelspor
|
3
|
102
|
28
|
25
|
49
|
107
|
154
|
109
|
54.Bakırköyspor
|
3
|
90
|
28
|
21
|
41
|
131
|
135
|
105
|
55.Aydınspor
|
3
|
90
|
26
|
27
|
37
|
105
|
140
|
105
|
56.Erzurumspor
|
3
|
102
|
25
|
23
|
54
|
116
|
205
|
98
|
57.Yozgatspor
|
2
|
68
|
19
|
19
|
30
|
101
|
113
|
76
|
58.Akçaabat Sebatspor
|
2
|
68
|
14
|
19
|
35
|
85
|
131
|
61
|59.Balıkesirspor
|2
|64
|15
|16
|33
|66
|108
|52
|
60.Beyoğluspor
|
2
|
54
|
13
|
17
|
24
|
49
|
72
|
43
|
61.Yeşildirek
|
2
|
58
|
13
|
16
|
29
|
51
|
94
|
42
|
62.Gençlerbirliği OFTAŞ
|
1
|
34
|
10
|
10
|
14
|
30
|
36
|
40
|63.Alanyaspor
|1
|34
|12
|4
|18
|54
|65
|40
|
64.Adalet
|
2
|
52
|
10
|
15
|
27
|
38
|
69
|
35
|
65.Petrolofisi
|
1
|
34
|
8
|
5
|
21
|
38
|
73
|
29
|
66.Bucaspor
|
1
|
34
|
6
|
8
|
20
|
37
|
65
|
26
|
67.Siirtspor
|
1
|
34
|
6
|
6
|
22
|
47
|
81
|
24
|
68.Kahramanmaraşspor
|
1
|
36
|
4
|
11
|
21
|
22
|
71
|
23
|
69.Kırıkkalespor
|
1
|
30
|
5
|
8
|
17
|
21
|
64
|
18
(Not: Tabloda, ligde o sezon geçerli olan puan sistemi baz alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor isim değişikliğine gittiğinden bu takımlar tabloda İstanbul Başakşehir ve Osmanlıspor olarak gösterilmiştir.)