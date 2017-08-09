Türkiye için şüphem yoktu

Hem teknik direktör Tudor hem de yönetim tarafından yeniden yapılanmaya gidilen takımda düşünülmeyen ve 4.5 yıllık Süper Lig serüveni sona eren Sneijder, Türkiye'deki yaşantısı, kariyer planı ve Nice tercihi hakkında The Telegraph gazetesine bir röportaj verdi. Ligue 1 tercihinin altında güçlü ve gelişen bir lig olmasının yattığını söyleyen 33 yaşındaki maestro, "Çin ya da Orta Doğu'ya gitmedim.
Çünkü en çok yapmak istediğim şey gelecek yıl Dünya Kupası'nda Hollanda forması giymek. Bunun için de Nice'e geldim" dedi. Türkiye hakkında hiçbir konuda kuşku duymadığını belirten Sneijder, "Türkiye'de hiçbir zaman kendimi güvende hissetmediğim bir durum olmadı. Galatasaray ve İstanbul hayatımın bir parçası ve bu deneyimi asla unutmayacağım
" diye konuştu.
SNEİJDER İMZAYI ATTI
Wesley Sneijder
dün düzenlenen törende Nice'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan 33 yaşındaki yıldız, "Ben bir winnerım (kazanan). Kupalar kazanmaya geldim" dedi.