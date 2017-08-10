Asamoah da tamam

F
eghouli'nin Galatasaray
'a transferinde hiçbir engel kalmadı. West Ham'la 4.5 milyon Euro bonservis, Cezayirli sağ açıkla da yılık 3.8 milyon Euro'ya anlaşan sarı-kırmızılılar ödeme planını hazırladı. İngiliz kulübü ilk taksidi peşin olarak aldığı anda transfer resmiyet kazanacak ve Feghouli bugün-yarın İstanbul'a gelecek.
Feghouli'den sonraki uçak Kwadwo Asamoah için kalkacak.
ÖZEL MADDEYLE KİRALIK
Sol bek ve orta sahada görev yapan Ganalı yıldızla 2.5 milyon Euro karşılığı el sıkışıldı. Galatasaray cephesi, Juventus'tan Asamoah'ın bir yıl kalan sözleşmesini uzatıp oyuncuyu kendilerine kiralamasını isteyecek. İtalyan kulübü buna ikna olmazsa sözleşmeye koyulacak maç sayısına bağlı özel maddeyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
DURSUN ÖZBEK: TERİM HAZIR OLACAKTIR
Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, menajer Ahmet Bulut
ile transferler için yaptığı görüşme sonrası, Fatih Terim
'in takımın başına geçeceği ya da sportif direktör olacağı iddialarına yanıt verdi. Özbek, "Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim, her zaman Galatasaray için hizmete hazır olduğunu söylüyor. Bu dönemde bizim antrenörümüz sayın İgor Tudor... Galatasaray Kulübü, ne zaman Fatih Terim'e ihtiyaç duyarsa o zaman hazır olacaktır" açıklaması ile dikkat çekti.