Çizme’den stoper çıkacak

Beşiktaş'ta Negredo transferini bitiren yöneticiler Umut Güner
ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu şimdi de stoper takviyesi için harekete geçti. Savunmadaki sıkıntıyı çözmek isteyen siyah-beyazlılar, İtalya'da listedeki isimlerle görüşme yapacak. Dün Türkiye'den Milano'ya giden Güner, orada Fransa'dan gelecek olan Mahmutyazıcıoğlu ile buluşarak çalışmaları başlatacak.
Inter'den Gary Medel
ve Milan'da oynayan Gustavo Gomez
'e teklif sunacak Beşiktaşlı yöneticiler sonra oyuncuların kulüpleri ile masaya oturacak. Medel ve Gomez dışında listede iki ismin daha olduğu ve yapılacak pazarlıklar sonrası şartları en uygun ismin transfer edileceği belirtildi.
Daha önce 1.71'lik Medel'e boyu kısa olduğu için sıcak bakmayan Şenol Güneş
'in görüşünün değiştiği ve "Ön libero da oynayabiliyor. Onu iki yönlü kullanabilirim
" dediği belirtildi.