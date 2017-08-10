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Çizme’den stoper çıkacak

Giriş Tarihi: 10.8.2017
Çizme’den stoper çıkacak

Milano’da başta ve olmak üzere 4 isimle masaya oturacak olan ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transferi bitirmeden dönmeyecek

Beşiktaş'ta Negredo transferini bitiren yöneticiler ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu şimdi de stoper takviyesi için harekete geçti. Savunmadaki sıkıntıyı çözmek isteyen siyah-beyazlılar, İtalya'da listedeki isimlerle görüşme yapacak. Dün Türkiye'den Milano'ya giden Güner, orada Fransa'dan gelecek olan Mahmutyazıcıoğlu ile buluşarak çalışmaları başlatacak. Inter'den ve Milan'da oynayan 'e teklif sunacak Beşiktaşlı yöneticiler sonra oyuncuların kulüpleri ile masaya oturacak. Medel ve Gomez dışında listede iki ismin daha olduğu ve yapılacak pazarlıklar sonrası şartları en uygun ismin transfer edileceği belirtildi. Daha önce 1.71'lik Medel'e boyu kısa olduğu için sıcak bakmayan 'in görüşünün değiştiği ve "Ön libero da oynayabiliyor. Onu iki yönlü kullanabilirim" dediği belirtildi.
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Çizme’den stoper çıkacak
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