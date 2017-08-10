Giuliano yarın geliyor

Soldado'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe
, ikinci bombayı da patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahada hücuma yönelik bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı Giuliano ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın eski hocası Mancini'nin çalıştırdığı Zenit kariyerinde 17 gol ve 13 asist olan ve başarılı performansıyla Brezilya Milli Takımı'na çağrılan 27 yaşındaki futbolcu, Sebastian Driussi'nin transferi sonrası takımdaki yerini kaybetti.
Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen ve bu nedenle de Fenerbahçe'nin yaptığı teklifini kabul eden Giuliano'nun yarın İstanbul'a getirileceği kaydedildi.
ALEX'İN YOLUNDA!
Giuliano Victor de Paula, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'nın doğduğu Curitiba şehrinde dünyaya geldi. Orta sahada 10 numara olarak forma giymesinin dışında sağ ve sol açıkta da oynayabilen 27 yaşındaki Giuliano, topla birlikte driplingleri, pasları, uzatan şutları ve hızı ile dikkat çekiyor. Giuliano'nun oyun görüşü de diğer bir önemli özelliği...