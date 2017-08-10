Sissoko’da son viraj

Orta sahaya yapılacak transfer için rotasını İngiltere'ye çeviren Trabzonspor
, daha önce gündeme gelen Moussa Sissoko için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili kulüp yetkilileri, 27 yaşındaki yıldız için kulübü Tottenham'la temasa geçti. Sissoko için kiralama teklifini ileten yönetim, Ada ekibinin vereceği yanıtı bekliyor. Tottenham'da yeterince forma şansı bulamadığını düşünen Sissoko, Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için daha fazla oynayacağı Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
YANAL SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal
'ın da çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Sissoko'ya sıcak baktığı ifade ediliyor. Yanal'ın sağ kanatta da oynayabilen Sissoko'nun Olcay Şahan
'ın üzerindeki yükü hafifleteceğini düşündüğü öğrenildi.
21 MİLYONLUK ÖDEME
Tra bzons por Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, kulübün ekonomik durumu hakkında yönetimin icraatlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Göreve geldikleri günden bu yana ekonomik ve sportif anlamda kulübü yükseltmeye çalıştıklarını belirten Çubukçu, oyuncuların geçmişten alacaklarının kalmadığını ve 21 milyon TL ödeme yapıldığını ifade etti.