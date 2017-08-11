Beşiktaş Medel'i de video ile duyurdu

Beşiktaş, Gary Medel'in transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Gary Medel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamanın ardından siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından bu kez Medel'in videosu yayınlandı.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Medel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Inter yönetimi ile Milano'da bir zirve gerçekleştirdi ve 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı.

Ödeme planı üzerinde Inter ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, bu plan üzerinde de mutabakat sağladı Medel transferini açıkladı. Medel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya varan Beşiktaş, Şilili futbolcuya yıllık 2.3 milyon euro ödeyecek. Şilili futbolcunun, Cuma günü saat 18:30'da İstanbul'da olması ve Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.