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: , Soldado ile imzaladı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 15:26 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 15:33
Son dakika: Fenerbahçe, Soldado ile imzaladı

, ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol forvet ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze i konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Roberto Soldado'nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Soldado ile imzaladı
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