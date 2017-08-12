Giuliano resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Zenit Kulübünden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Giuliano Victor De Paula'yı bonservisiyle transfer etti. Fenerbahçe 4 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Zenit Kulübüne 7 milyon avro ödeyecek



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;



"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.



Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.".





Giuliano bugün Ülker Stadı'nı gezmişti.



BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Fenerbahçe, oyuncunun bonservisinin 7 milyon euro olduğunu borsaya bildirdi. İşte o açıklama:

"Guliano Victor de Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Zenit kulübüne transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro ödenecektir."







GIULIANO KİMDİR?

Rus kulübü Zenit'in 2016 yılında Gremio'dan 7 milyon Euro karşılığı transfer ettiği 27 yaşındaki Giuliano, geçen sezon 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 17 gol- 13 asist ile oynadı.

Tam adı Giuliano Victor de Paula olan yıldız futbolcu, bu sene ise 4 maçta oynadı. Sırasıyla, Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Ural ve Zenit formaları giyen Giuliano, 13 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.