Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ramil gibi olun

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017
Ramil gibi olun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, oyuncularına Dünya Şampiyonu olan milli atleti örnek gösterdi. Ramil Guliyev'in sarı-lacivertli kulübün sporcusu olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Atletizmdeki başarısıyla hepimizi gururlandırdı. Biz de futbolda bu kulübe layık olacak mücadeleyi ortaya koymak zorundayız" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçıyla ilgili son toplantısını, dünkü antrenman öncesinde gerçekleştirdi. Kocaman, maçın teknik- taktik konuşmasına geçmeden önce, Londra'da 200 metrede Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev'den ve Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti.
Aykut Kocaman, "Bizim işimiz futbol. Ancak size nasıl bir kulüpte oynadığınızı anlatmak için toplantıya atletizmle başlayacağım. Ramil Guliyev, Londra'da 200 metrede Dünya Şampiyonu oldu. Usain Bolt'un arkasından bu başarıyı gösteren ilk sporcu oldu. Bu başarı, Türk spor tarihinin en büyük 2- 3 başarısından biri" dedi.

HEPİNİZ GURUR DUYMALISINIZ
Ramil'in Fenerbahçe sporcusu olduğunu üzerine basa basa söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ramil de sizin gibi Fenerbahçe forması giyiyor. Başarısıyla hepimizi gururlandırdı. Bundan 3 ay önce, bu kulüp erkek basketbolda Euroleague Şampiyonu oldu. Bunun dışında birçok branşta Avrupa ve Dünya çapında başarılar yakalandı" diye konuştu. Aykut Kocaman, "Aramızda bu kulübe yeni katılan birçok isim var. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Böyle bir kulübün üyesi olmaktan gurur duymalısınız. Biz de futbolda bu kulübe layık olacak mücadeleyi ve hizmeti sunmayı borç bilmeliyiz. Yeni sezonda taraftara onların ruhunu yansıtan mücadeleyi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramil gibi olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz