Ramil gibi olun

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçıyla ilgili son toplantısını, dünkü antrenman öncesinde gerçekleştirdi. Kocaman, maçın teknik- taktik konuşmasına geçmeden önce, Londra'da 200 metrede Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev'den ve Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti.Aykut Kocaman, "" dedi.Ramil'in Fenerbahçe sporcusu olduğunu üzerine basa basa söyleyen tecrübeli teknik adam, "diye konuştu. Aykut Kocaman," ifadelerini kullandı.