Selçuk ikilemi

Trabzonspor'da son günlerde adı transfer gündeminden düşmeyen Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile ilgili yönetim kurulunda ikilem oluştu.
Burak Yılmaz'ın imza töreninde yaptığı, "Başkanımız, hocamız uygun görürse Selçuk İnan
ile yeniden oynamak isterim" açıklamasından sonra gözler bir anda Trabzonspor yönetimine çevrildi. 2010-2011 sezonu sonunda Trabzonspor ile biten sözleşmesini uzatmayan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Selçuk'a bazı yöneticiler kesin olarak karşı çıkıyor.
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcuyla ilgili olumlu görüşlere sahip olan yöneticiler ise Selçuk'un 50. yılda takıma güç katacağına inanıyor.
Orta sahaya mutlaka transfer yapmak isteyen bordo-mavililerde 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili yönetim kurulunun alacağı karar bekleniyor. Trabzonspor'da yönetim "alınsın" kararı verirse, bordo-mavililere dönmeye sıcak bakan Selçuk için Galatasaray ile görüşmelere başlanacak.
ONUR'UN YOKLUĞUNDA YENİ KAPTAN BURAK!
Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının ardından taraftarlarla tartıştığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda pazubandı kimin takacağı merak konusu. Yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan bordo-mavililerde, 5 yıl sonra takıma dönen Burak Yılmaz'ın kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlığı tecrübeli golcüye verirse, Burak, yıllar sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacağı ilk maçta kaptanlık sevinci de yaşamış olacak.