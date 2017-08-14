Fenerbahçe stoper için yeniden harekete geçti

Fenerbahçe'de teknik ekip takım içinde çözümler denese de Göztepe maçı bir kaz daha stoper eksikliğini gözler önüne serdi. Aykut Kocaman'ın yönetimden stoper istediği belirtilirken, Sarı-lacivertli ekip uzun süredir görüşme halinde olduğu Gustavo Gomez'i kiralama aşamasına getirdi.

Paraguaylı savunmacı için Milan ile anlaşma zemini arandığı, kiralık formülünde pürüz çıkarsa 2021'e kadar Milan ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi ile beraber kadroya katılması için çaba gösterilecek.