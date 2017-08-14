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stoper için yeniden harekete geçti

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 12:16
Fenerbahçe stoper için yeniden harekete geçti

Simon Kjaer'i Sevilla'ya yüksek bir bonservis bedel ile sattıktan sonra stoper bölgesine oyuncu arayan , 'de kararlı.

'de teknik ekip takım içinde çözümler denese de Göztepe maçı bir kaz daha stoper eksikliğini gözler önüne serdi. 'ın yönetimden stoper istediği belirtilirken, Sarı-lacivertli ekip uzun süredir görüşme halinde olduğu 'i kiralama aşamasına getirdi.

Paraguaylı savunmacı için Milan ile anlaşma zemini arandığı, kiralık formülünde pürüz çıkarsa 2021'e kadar Milan ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi ile beraber kadroya katılması için çaba gösterilecek.

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Fenerbahçe stoper için yeniden harekete geçti
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