Benim için tek yol Fenerbahçe

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rabzonspor ile yaşanan çekişmenin ardından Fenerbahçe
'nin renklerine bağladığı Brezilyalı orta sahada Giuliano'nun, bu transferin gerçekleşmesinde başrolü oynadığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Gremio'da oynadığı dönemden bu yana takip ettirdiği Giuliano, Zenit'te teknik direktör Roberto Mancini tarafından istenmeyince, bir sene rötarlı da olsa sarı-lacivertli formayı giydi.
ZENİT, TRABZON'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ
Fenerbahçe
için bu transferi zorlaştıran ise Trabzonspor
'un da oyuncuyu istemesi oldu. Bordo-mavililer, Giuliano'ya yıllık 4 milyon Euro, kulübü Zenit'e ise 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Trabzonspor bu teklifi yazılı olarak iletirken, bordo-mavili kulübün yetkilendirdiği menajerlerin oyuncuya açıktan 2 milyon Euro daha verdiği belirtildi.
Zenit, Trabzon'un teklifini daha iyi bulunca, oyuncuya bordo-mavililerle görüşmesi yönünde telkinde bulundu.
BU TRANSFER OLMAZSA, ZENİT'TE KALIRIM
BU
noktada Giuliano, devreye girdi. Brezilyalı, Zenit'in başkanı Fursenko'nun yanı sıra sportif direktör ve teknik direktör Mancini ile ayrı ayrı telefonda görüşerek hepsine aynı şeyi söyledi: "Ben Brezilya Milli Takımı oyuncusuyum. Kariyerim açısından Fenerbahçe en doğru tercih. Eğer Fenerbahçe transferi olmazsa, Zenit'te kalırım ve sonuna kadar bekleyerek, diğer teklifleri değerlendirmeye alırım.
"
F.BAHÇE OPSİYONU PEŞİN ÖDEMİŞ OLDU
Giuliano'nun
sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 20 milyon Euro olduğu belirtildi. Zenit oyuncuyu satın aldığı bedele yani 7 milyon Euro'ya sattı. Fenerbahçe oyuncu için 1 milyon Euro kiralık, 6 milyon Euro
satın alma opsiyon teklif etmişti. Giuliano kiralanacaktı, ancak Trabzonspor araya girince, Fenerbahçe gelecek sezon kullanacağı satın alma opsiyonunu devreye sokarak 7 milyon Euro'yu ödeyip oyuncuyu kadrosuna kattı.
TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, dün sabah ilk kez takımla çalıştı. Takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli oyuncu, Zenit'in sezon başı kampında takımla birlikteydi ve oynanan maçlarda da kadroda yer aldı. Bu nedenle fiziksel olarak oldukça hazır bir görüntü çizdi. Giuliano'nun görev verilmesi halinde bu hafta Trabzonspor karşısında sahada olabileceği bildirildi.