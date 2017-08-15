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Giriş Tarihi: 15.8.2017
Dragovic oyunu!

Transferi yılan hikayesine dönen için menajer ’un başka bir evrakla oyuncuyu 3 büyüklere önerdiği iddia edildi, Bulut “İftira” dedi. Başkan Usta, Almanya’ya giderek transferi bizzat kendisi bitirecek

Trabzonspor'un transferi menajer savaşına sahne oldu. Almanya'da yaşayan ve Dragovic ile yakın ilişkileri bulunan menajer , 'a ulaşarak, "Hocam Dragovic'i isterseniz size 2.5-2.7 milyon Euro yıllık ücretle getirebiliriz" teklifini yaptı. Yanal'ın olumlu tavrı üzerine başkan 'nın da katıldığı videolu görüşmede transfere onay çıktı. Usta dün Almanya'ya gitmeye hazırlanırken, menajer 'un ortalığı karıştırdığı haberi geldi. Bulut'un, yardımcısı Tan isimli şahsa belge hazırlatarak, oyuncuyu F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'a önerdiği iddia edildi. Gelişmeler üzerine açıklama yapan menajer Bulut, "Trabzonspor'un söz konusu transferiyle ilgili en ufak bir alakam olmamıştır. Olsaydı bu Trabzon'un lehine olurdu. Saygın bir FIFA menajeri olarak avukatlarım iddia sahipleri hakkında gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

2 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ
Öte yandan başkan Muharrem Usta oyuncunun menajeri Atakan Yiğit'i arayarak Almanya'ya giderek transferi bitirmek istediğini iletti. Trabzonspor, Dragovic'i 2 yıllığına kiralamak için Leverkusen'e teklif yapacak. Transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
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Dragovic oyunu!
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