Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, 90 dakika sonrası umutlu mesajlar verdi: "İyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Takım ruhu sahadaydı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımımızı ilk andan itibaren böyle bir mantaliteyle kurduk. Hoca olarak üzerime düşen görev işime, futbola odaklanmak. Transfer, benim işim değil ancak transfer dönemi halen açık. Her şey olabilir ancak bu yönetimin işi. Sinan genç, kaliteli bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncuyu takımda bulundurmak önemlidir. Taraftarın reaksiyonunun yersiz olduğunu düşünüyorum. Golcüler için gol atmak psikolojik açıdan çok önemlidir. Gomis de bugün goller attı ve rahatladı. Onun performansının geleceği için çok önemliydi gol atması, kendisi çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
ÜÇLÜNÜN YENİ PATRONU
Galatasaray, geride kalan sezonun sonunda emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu
ile yolunu ayırmıştı. Sabri gitti, ama dillere destan 'üçlüsü' Fernando Muslera
'ya yadigar kaldı. Selçuk İnan
yedek kaldığı için sahaya kaptan olarak çıkan Uruguaylı eldiven, karşılaşma sonrası ise taraftara üçlü çektirerek, Sabri'nin eksikliğini aratmadı.
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Uruguaylı eldiven Fernando Muslera kalesine isabet eden iki şuttan birinde gol yerken diğerinde başarılı oldu.