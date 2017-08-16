Dursun Özbek isyan etti!

Yöneticilerin yaptığı açıklamaların toplantıyı gerdiğini belirten Özbek, "Arkadaşlarım uyarılarıma rağmen toplantıyı germek için ellerinden geleni yaptılar. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti" dedi.

Çok sinirlendiği görülen Özbek, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bugün Olağanüstü Divan Kurulu yaptı. Allah aşkına şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? Özellikle toplantının başında sizlerden rica ettim. Birlik olalım, ortamı germeyelim dedim ama, ger Allah ger.

İşin nezaketine bağlı olarak biraz daha az konuşmanın kulübün menfaatine olacağını düşünmüyor musunuz? Hepimiz okumuş insanlarız, bu kadar aklımız tutulur mu Allah aşkına. Kürsüye 20 konuşmacı çıktı, 5'i de aynı şeyleri konuşuyor.

Galatasaray Başkanı olarak sizden bu olaylar adına özür diliyorum. Galatasaray'ın divan kurulu böyle olmaması lazım.

Bana her zaman vurabilir, küfür edebilir, beni tenkit edebilirsiniz ama ben her zaman buradayım. Konuşmamın başında toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, arkadaşlarım germek için ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Bu ortamı gerenleri kınıyorum."