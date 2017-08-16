İşi dinamitliyorsun

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alatasaray Başkanı Dursun Özbek
, NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Sabah
Spor Yazarı Rıdvan Dilmen'in sorularına yanıt verdi. Özbek, sarı-kırmızılı gündemin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Kulüpler Birliği toplantılarına artık asbaşkan düzeyinde katılacağız" açıklamasını değerlendirdi.
İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Özbek'in Fikret Orman
'a verdiği yanıt:
Böyle dediğin zaman işi dinamitliyorsun. Kulüpler Birliği neden var? Tüm kulüplerin ortak çıkarı için çalışıyoruz.
Hep
gözünün üstünde kaş var diye kavga etmek zorunda mıyız? Aziz Yıldırım
katılmıyor, asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nu gönderiyor. Mosturoğlu da çok deneyimli bir futbol adamı.
Barış
barış diye ortalığı yıkıyoruz. İşin olur gelmeyebilirsin ancak 'Asbaşkanımı göndereceğim' demek yanlış bir tutum.
AZİZ Bey ile oturur, konuşuruz gerekirse katılımını sağlamak için... Milyonları temsil ediyoruz. Bu kadar akıl tutulması olur mu?
NDİAYE
"G.Saray'a gelerek ne kadar doğru karar verdiğimi gördüm."
FEGHOULİ
"Şükürler olsun ki G.Saray'dayım. Daha önce F.Bahçe istedi."
MAİCON
"Ofansif manada güçlü bir takım olmamız bizi ileriye taşıyor."
FERNANDO
"Melo idoldü. Ben buraya kendi tarihimi yazmaya geldim."
ARDA SU VE EKMEK GİBİ
Dursun
Özbek, sarı-kırmızılı gündeme ilişkin ise özellikle transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları:
Sol tarafta hem kanatta hem de bekte zayıfız. Arda'yı kim istemez? Arda'yı ister misin sorusu, ekmek-su ister misin gibi bir soru. Asamoah görüşmeleri de olumlu ilerliyor.
Riva'nın parasını futbolculara kullanıyor iddiaları çok mesnetsiz. Oyuncu satışından 18 milyon Euro gelir ettik, yeni transferlerin bonservisine yaklaşık 34 milyon Euro harcadık. 16 milyon Euro farkla yeni bir takım kurduk.
Kayserispor maçı hayatımda en fazla heyecanlandığım maç oldu. Taraftarın, stattakilerin aldığı keyfi görmek, bu hissi paylaşabilmek, parayla pulla alınabilecek bir şey değil.
Selçuk İnan, bizim kaptanımız şu anda. Gönderilecek futbolcular arasında değil.