Burak tacı tekrar giyer

MURAT ÖZBOSTAN:
Konyaspor maçını Trabzonspor'a Burak Yılmaz
kazandırdı... Sadece Burak'ı golcü olarak düşünmeyin. Ben o maçta şunun farkına vardım: Burak takıma enerji ve kan getirdi. Tribünleri hareketlendirdi ve taraftarların takıma inanmasını sağladı.
Sırf bunlar bile transfer
inin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ama yaptığı vuruşların kalitesini de vurgulamak gerekiyor. Trabzonspor sezonun en doğru transferlerinden birine imza attı.
LEVENT TÜZEMEN:
Burak taraftarı tribüne çekti… Gol krallığını da zorlar. İlk maçından 2 gol attı ve moralli başladı.
Trabzonspor'u iki transferi gerçekleştirememesi sıkıntıya soktu: Guiliano ve Medel
... Bu ikisi gelse şampiyonluk için ciddi şekilde yarışta olurdu. Yusuf Yazıcı yetenekli ama Trabzon'u alıp götüremez. Durica'nın yanına iyi stoper, iyi de bir oyun kurucu alınmalı. Yusuf Yazıcı'yla falan olmaz. Burak Yılmaz'a servis yapacak adam lazım. Orta sahadan ona top atabilecek adam şu anda yok.
İlk maçta Burak: 2 gol - 5 şut - 8 isabetli pas
METİN TEKİN:
Burak'ı tarif ederken sadece hızıyla ve koşusuyla iş yapan oyuncu diyemeyiz. Gelişen tecrübesiyle, deneyimiyle daha başka santrfor özelliklerini bünyesine ekledi.
Yelpazesini genişletti. Attığı gollere bakalım, birisi kafa golü, birisi de çok iyi bir kontrol ve vuruş golüdür. Sadece koşucu Burak olarak bakmak doğru değil. Trabzonspor'un çok doğru bir transfer yaptığını düşünüyordum. Burak bu maçtan sonra da performansına aynen devam eder. Her oyuncuda böyle olmaz, zamanla atletik özellikler kaybedilir ama kolektif aklınız gelişirse farklı işler yapabilirsiniz. Burak'ta bu var.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Golle başlaması, galibiyeti getirmesi çok önemliydi. Üstündeki baskıyı atmıştır. O baskı altında kalır mıydı bilmiyorum ama bir kere bundan kurtuldu, kafası rahatladı.
Seyirciyi arkasına aldı. Takımın saygısını kazandı. Bu çok önemli... İyi başlaması bu açıdan çok mühimdi. Onur Recep Kıvrak'tı Trabzon tribünlerinin kalbi… Bence bundan sonra Trabzon tribünlerinin kalbi Burak Yılmaz olacak.