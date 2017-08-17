Bursaspor 2 transfer daha yapacak

Bursaspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrilirken Başkan Ali Ay, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir'in ligin en hazır takımı olduğunu söyleyen Başkan Ali Ay, "Bizim takım da çok güzel oynadı, gönül isterdi ki puanla dönelim ama maalesef olmadı. Hocamızla görüştüğümüzde daha çok çalışmamız gerektiğini, 2-3 transfere ihtiyaç duyulduğunu konuştuk. Beşiktaş maçından sonra ara var, ondan sonra takımımızın daha iyi olacağını ümit ediyorum" dedi. Bursaspor'un ilk 5'in içerisinde olmasını söyleyen Başkan Ay, bu noktada en büyük faktörlerden birisinin ise mali tablo olduğunu belirtti.

FORMA SATIŞI 50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMASI LAZIM

Transferlerde fiyatların yükseldiğini vurgulayan Başkan Ali Ay, "İnşallah bunu en kısa zamanda halledersek Bursaspor çok daha güzel yerlerde olacak. Önceden store'lara Bursaspor'dan da para aktarılıyordu şu an aktarmadık hatta geçen sene 250-300 bin liraya yakın bir para aldık store'lardan ama diğer kulüplerle karşılaştırdığımızda 100 milyon cirosu olan kulüpler var. 500 bin adet forma satan kulüpler var, bizim satış miktarımız 15 bin 17 binlerde. Bunun Bursa şehrinde en az 50 binin üzerine çıkması lazım" diye konuştu.

TRANSFERDE SANTRFOR DA ALINABİLİR

Eksik bölgelerinin kanatlar ve sağ bek mevkisi olduğunu söyleyen Başkan Ay, "En az 1, büyük ihtimalle olursa 2 transfer yapacağız. Kanatlardan bir tanesini santrfor mevkisine de çevirebiliriz, Alanyaspor maçı da bunun için gösterge olacak. Bizim taraftarımız, kora kor mücadele eden takımı seven bir taraftar. Öyle tahmin ediyorum ki Alanyaspor maçını da en az 30 bin kişiye oynayacağız. Bütün Türkiye görecek Bursaspor taraftarını, inşallah sonuç da güzel olur ve biz de stattan güler yüzle çıkarız" dedi.