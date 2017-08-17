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, Sefa'nın Quaresma hayali gerçeğe dönüştürüyor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 13:41
Spor Bakanlığı, Sefa'nın Quaresma hayali gerçeğe dönüştürüyor

Portekizli futbolcu Quaresma, kendisiyle tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa ile 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı , Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu ile tanışmak isteyen bedensel engelli 'ne, hayalini gerçekleştirme sözü verdi.

Gençlik ve 'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yaşayan ve en büyük hayali Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Quaresma ile tanışmak olan Sefa'nın sosyal medyada paylaştığı video, Bakan Bak'ın dikkatini çekti.

Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Sefa'nın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatını veren Bak, Twitter hesabından "Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler. Sefa kardeşimizin hayalini inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sefa ile Quaresma'nın, 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya geleceği belirtildi.

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Spor Bakanlığı, Sefa'nın Quaresma hayali gerçeğe dönüştürüyor
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