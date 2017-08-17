Tecrübe kazandı: 1-2

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu.



Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Sevilla'ya sahasında 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu

Sevilla karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen Medipol Başakşehir, ikinci yarıda Elia ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da konuk ekibin 84. dakikadaki golüne engel olmadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ağustos Salı günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak.





MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yapılan Medipol Başakşehir-Sevilla maçının ilk yarısını İspanyol ekibi, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Medipol Başakşehir, gole çok yaklaştı. Sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan ceza sahasına giren Elia, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Rico'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mossoro'nun önünde kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada konuk ekip, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen Sevilla atağında, Correa'nın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Escudero'nun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1

19. dakikada Clichy'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada Banega'nın ceza sahası yayı içinden şık vuruşunda, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu kornere çeldi.

38. dakikada Montoya'nın sağdan ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Ben Yedder dokundu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Correa'nın yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Pareja'nın kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Elia'nın soldan ortasında Sevilla savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Visca'da kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rico'dan döndü. Pozisyonun devamından Sevilla defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği top, penaltı noktası üzerindeki Adebayor'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Rico, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde çeldi. Top, altıpas içindeki Attamah'ta kalırken, hakem ofsayt kararıyla oyunu durdurdu.

64. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede beraberliği yakaladı. Mahmut Tekdemir'in ara pasına hareketlenen Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Rico'nun bacaklarının arasında filelere yolladı: 1-1

84. dakikada İspanyol temsilcisi, bir kez daha öne geçti. Mercado'nun pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Navas'ın ortasında, ön direğe hareketlenen Ben Yedder, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Rico, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşma Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de, sakatlığı geçen Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli futbolcuyu, ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı maçlardaki aynı 11'iyle karşılaşmaya başladı.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Cikalleshi, Kerim Frei ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, yeni transferlerden Mevlüt Erdinç ve Tunay Torun maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ile takıma dönme süreci devam eden Mehmet Batdal da kadroda yer almadı.

ADEBAYOR VE CLİCHY 10 SENE SONRA BİRLİKTE SEVİLLA'YA KARŞI

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncuları Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, 10 sene sonra Sevilla'ya karşı bir kez daha sahaya çıktı.

2007-2008 sezonunda Arsenal forması giyen iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibinin 3-0 kazandığı maçta görev almıştı.

Adebayor, 2010-2011 sezonunda da Real Madrid forması ile Kral Kupası'nda Sevilla'ya karşı forma giydi. O maçı, başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.





MUSTAFA CECELİ'DEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E MARŞ

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maç öncesinde statta, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, turuncu-lacivertli takım için bestelediği yeni marş çalındı.

Kulüp sosyal medya hesaplarından da yeni marşın sözleri yayınladı.

BERİZZO İLK RESMİ MAÇINDA

Sevilla, yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo yönetiminde ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdıktan sonra göreve bir başka Arjantinli Berizzo'yu getiren Sevilla, yeni teknik direktörü yönetiminde 7 hazırlık maçı oynadı.

İspanyol ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SEVİLLA'DA KJAER YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de şans bulamadı.

Son iki sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bu ay başında 12 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle İspanyol kulübüne transfer olan Kjaer, teknik direktör Eduardo Berizzo tarafından yedek oyuncular arasında bekletildi.





SEVİLLA'DA 3 YENİ TRANSFER SAHADA

İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi.

Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tribünler büyük ölçüde doldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 150 İspanyol taraftar da tribünden takip etti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 83 Gökhan İnler), Visca (Dk. 63 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 82 Napoleoni), Elia, Adebayor

Sevilla: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Banega, Montoya (Dk. 63 Nolito), Correa (Dk. 83 Navas), Ben Yedder (Dk. 86 Krohn-Dehli)

Goller: Dk. 16 Escudero, Dk. 84 Ben Yedder (Sevilla), Dk. 64 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mercado, Dk. 55 Pizarro (Sevilla), Dk. 67 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)