Isla, Giuliano ve Soldado imzayı atıyor (CANLI)

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Isla, Giuliano ve Roberto Soldado için imza töreni düzenleniyor. Saat 15.30'da başlayan Ülker Stadı'nda törene Fenerbahçe Yöneticisi Önder Fırat da katılıyor.

İşte imza törenindeki açıklamalar...

ISLA: FENERBAHÇE'NİN ÜNÜ HER YERE YAYILMIŞ DURUMDA

Böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ünü her yere yayılmış ve herkesin bulunmak istediği bir kulüpteyim. Taraftarımızın önünde de forma giyme fırsatı buldum ve bundan dolayı çok mutluyum.

SOLDADO:

Futbolu seven herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordur. Bu formayı giymek benim için büyük bir keyif. Sıcak karşılama için herkese çok teşekkürler. Bu sevginin karşılığını verebilmek için çok çalışmak ve atabildiğim kadar goller atmalıyım.

Fizik olarak iyi durumdayım. Geçtiğimiz sezon çok sakatlık yaşadığım için adaptasyon sürecim yavaş gelişiyor ama dün 30 dakika görev aldıktan sonra kendimi çok iyi hissettim.

GİULİANO: Taraftarlara ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu formayla sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Pazar günkü maça kadar hazır olmak amacındayım. Umarım zaferlerle dolu bir yıl olur ve ben bana gösterilen sevginin karşılığını verebilirim.

Zor bir transfer süreci oldu ama bu zorluk bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlardan dolayı oldu. Son dakikaya kadar buraya gelmek için çaba sarf ettim. Bunu yönetim de biliyor zaten. Kariyerimde ileriye doğru bir adım atmak için Fenerbahçe'yi tercih ettim.

Alex Türkiye'de idol haline gelmiş bir oyuncuydu. Alex bana mesaj attı ve başarılar diledi. Saha için özellikler açısından çok farklı iki oyuncuyuz Alex'le. Onun pozisyonunda oynayacağım için sorumluluğum büyük ama ben Giuliano olarak katkı vermek istiyorum. Bu kıyaslamaları bir kenara bırakmamız lazım. Ben kendi tarihimi yazmak istiyorum burada.

Alex klasik bir 10 numaraydı. Günümüz futbolunda bu tarz oyuncular kalmadı. Benim tarzım daha farklı. Topu çok seven ve boşluklara koşu yapmayı seven bir oyuncuyum. Ceza sahası içinde olmayı seviyorum, son topta orada bulunmayı seviyorum.

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