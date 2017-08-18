Rıdvan Dilmen'den ilginç yorum

Süper Lig
'in 2. haftasının açılış maçında Beşiktaş
, Kasımpaşa
deplasmanında 2-2'lik skorla 2 puan bırakırken, futbol
yorumcusu Rıdvan Dilmen
mücadeleyi değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Kasımpaşa'nın oyunu tesadüf değilmiş!"
Şenol hoca Şampiyonlar Ligi henüz başlamadığı için rotasyona girmedi hala... Bu Kasımpaşa
herkesi her yerde yenebilir. Geçen haftakli oyunun tesadüf olmadığını gördük.
"Beşiktaş hazır değil"
Beşiktaş
fiziksel ve mental anlamda henüz hazır değil. Geçen seoznalrda dolu dolu ve dar alanda oynuyorlardı. Şimdi baya bir açılma var. Bir alışkanlık oldu Oğuzhan ve Quaresma değişikliği. Demoralize olduklarını görüyoruz.
"Oyuncuların çıkması bir garip oldu"
Adem'in de çıkması bir garipti. Bu oyuncuların bu şekilde oyundan çıkması da beni sinirlendiriyor. Aanlamıyorum ama Oğuzhan da iyi oynarken çıktı.
"İstiklal Marşı'nı bilen kalmadı!"
Bugün İstiklal Marşı
'nı bilen kaç kişi vardı. Artık zıvanadan çıktı bu iş. Bu kadar olmaz yani... Türkiye'de ebenin 4 kişi sahada yok.
Kemal Özdeş
farklı bir hoca. Pozitif oynamayı seviyor.
"Pozisyonları izlememiz lazım"
Yayıncı kuruluş bazı pozisyonları herhalde kendilerine saklıyor. Haklı olabilirler kendilerince ama bizim de daha sağlıklı konuşmamız için bunları tekrar görmemiz lazım. Çünkü Kasımpaşa'nın ikinci golü ofsayt olabilir.
"Talisca kırmızı kart olabilir"
Talisca'nın pozisyonu, Veysel'in davranışlarından anladığımız kadarıyla kırmızı kart
. Maçın etkilenebileceği kararlar bunlar.
"Negredo sert oyuna alışmak zorunda"
İspanya
'da yumuşak bir futbol oynanıyor. Negredo buradaki futbola alışmak zorunda.
"Lens çok kötü"
Lens, hazır değil dediğimiz Beşiktaş'ın bile gerisinde... Isınmamış olabilir ama daha iyi olması gerek.