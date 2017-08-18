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Rıdvan 'den ilginç yorum

Giriş Tarihi: 19.8.2017 00:30
Rıdvan Dilmen'den ilginç yorum

yorumcusu Rıdvan , 2-2 sona eren - maçını yorumladı. Dilmen, sahada çok fazla olmasını eleştirdi ve "'nı bilen kaç kişi vardı. Artık zıvanadan çıktı bu iş. Bu kadar olmaz yani... Türkiye'de ebenin doğurduğu 4 kişi sahada yok." dedi.

'in 2. haftasının açılış maçında , deplasmanında 2-2'lik skorla 2 puan bırakırken, yorumcusu Rıdvan mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Kasımpaşa'nın oyunu tesadüf değilmiş!"

Şenol hoca Şampiyonlar Ligi henüz başlamadığı için rotasyona girmedi hala... Bu herkesi her yerde yenebilir. Geçen haftakli oyunun tesadüf olmadığını gördük.

"Beşiktaş hazır değil"

fiziksel ve mental anlamda henüz hazır değil. Geçen seoznalrda dolu dolu ve dar alanda oynuyorlardı. Şimdi baya bir açılma var. Bir alışkanlık oldu Oğuzhan ve Quaresma değişikliği. Demoralize olduklarını görüyoruz.

"Oyuncuların çıkması bir garip oldu"

Adem'in de çıkması bir garipti. Bu oyuncuların bu şekilde oyundan çıkması da beni sinirlendiriyor. Aanlamıyorum ama Oğuzhan da iyi oynarken çıktı.

"İstiklal Marşı'nı bilen kalmadı!"

'nı bilen kaç kişi vardı. Artık zıvanadan çıktı bu iş. Bu kadar olmaz yani... Türkiye'de ebenin 4 kişi sahada yok.

farklı bir hoca. Pozitif oynamayı seviyor.

"Pozisyonları izlememiz lazım"

Yayıncı kuruluş bazı pozisyonları herhalde kendilerine saklıyor. Haklı olabilirler kendilerince ama bizim de daha sağlıklı konuşmamız için bunları tekrar görmemiz lazım. Çünkü Kasımpaşa'nın ikinci golü ofsayt olabilir.

"Talisca kırmızı kart olabilir"

Talisca'nın pozisyonu, Veysel'in davranışlarından anladığımız kadarıyla . Maçın etkilenebileceği kararlar bunlar.

"Negredo sert oyuna alışmak zorunda"

'da yumuşak bir futbol oynanıyor. Negredo buradaki futbola alışmak zorunda.

"Lens çok kötü"

Lens, hazır değil dediğimiz Beşiktaş'ın bile gerisinde... Isınmamış olabilir ama daha iyi olması gerek.
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Rıdvan Dilmen'den ilginç yorum
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