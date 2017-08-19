Artık Alex yok

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Isla, Roberto Soldado
ve Giuliano
için dün Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Yönetici Önder Fırat'ın da katıldığı törende özellikle Brezilyalı oyuncu Giuliano, yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. İşte sarı-lacivertli ekibin yeni yıldızlarının açıklamalarından öne çıkanlar:
GİULİANO:
Bu
formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Pazar günü (yarın) bizi bekleyen önemli bir maç var (Trabzonspor), o maça kadar hazır olmak istiyorum.
Alex mükemmel bir oyuncuydu. Buraya
gelmeden önce bana mesaj attı ve başarılar
diledi. Onun burada bir idol olduğunu
biliyorum. Kulübün efsanelerinden biriydi. Onun elde ettiği başarılardan dolayı bir sorumluluk hissediyorum. Ama ben Giuliano olmak istiyorum.
Artık kıyaslamaları
bir kenara bırakalım. Ben burada
kendi tarihimi yazmak istiyorum.
Alex klasik bir 10 numaraydı ancak
artık günümüz futbolunda böyle oyuncular
kalmadı. Ben ikinci forvet ya da kanat gibi de oynayabiliyorum.
MAURİCİO ISLA:
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Herkesin oynamak isteyeceği bir yere geldiğimi biliyorum. Her tarafta bilinen bir kulüpteyim. Yaklaşık 2 haftadır takımla antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bundan sonra takımımıza maksimum katkıyı yapmak için elimden geleni yapacağım.
Cagliari'de bir sene geçirmek benim
için önemliydi. İstanbul'da yaşamak hem
benim hem ailem için çok iyi olacak.
Avrupa'nın çeşitli takımlarında, çeşitli
mevkilerde oynadım. Sağ bek oynadım, sağ açık oynadım... 3-5-2'nin sağında çok sık oynadım. Bu yüzden tercih ettiğim mevkii sağ bek. İtalya'da son dönemde çok tercih edilen bir sistemdir 3'lü savunma.
ROBERTO SOLDADO:
İstanbul'a attığım ilk adımdan bu yana gösterilen ilgiden çok memnunum. Yapacağım tek şey çok çalışmak, çok gol atmak ve bu sevginin karşılığını verebilmek.
Umarım her şey çok güzel olacak.
Geçen sene bir sakatlık yaşadım ve bu nedenle de çok fazla maç kaçırdım. Vardar karşılaşmasında 30 dakika şans buldum ve maçtan sonra da kendimi çok iyi hissettim.
Bu doğrultuda hocamız şans
verirse sahada olmak istiyorum.
Soyunma odasındaki rekabet takımın
daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmanın yanı sıra şansın da bizim yanımızda olması gerekiyor.
Bu
şekilde geçtiğimiz sezondan daha iyi konumda
sezonu noktalayabiliriz.